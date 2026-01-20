Álvaro Núñez (32), extenista y agente inmobiliario: "Salté en paracaídas cerrando una venta de 22 millones, es surrealista"

Álvaro Núñez no es un agente inmobiliario al uso. Este madrileño de 32 años, fundador y CEO de Super Luxury Group en Miami, vende mansiones por encima de los 5 millones de dólares a celebridades, multimillonarios y jeques árabes.

Pero antes de convertirse en uno de los referentes del sector inmobiliario de lujo en Estados Unidos, Núñez soñaba con ser tenista profesional en las pistas de tierra batida de Madrid.

En su reciente aparición en el podcast Actitud Millonaria, Núñez relató con emoción uno de los momentos más intensos de su carrera empresarial, cuando mezcló su pasión por los deportes extremos con el cierre de una operación multimillonaria.

"Salté cerrando una venta de 22 millones, es surrealista", confesó, refiriéndose al momento en que cerró una transacción mientras practicaba paracaidismo, una de sus aficiones junto al Ironman y el alpinismo.

Núñez llegó a Estados Unidos con una beca completa de tenis en Western New Mexico University , dejando atrás a su familia, amigos y una prometedora carrera como jugador junior en España.

Álvaro Núñez, en un podcast.

Pero el destino tenía otros aviones: pocas semanas después de aterrizar en Nuevo México, se rompió el pie. "El entrenador no tuvo más remedio que quitarme la beca porque no iba a jugar durante muchos meses", recuerda.

Buscó becas alternativas, trabajó duramente para recuperarse y se convirtió en capitán del equipo de tenis universitario. Sin embargo, tras años compaginando estudios y deporte, entendió que su futuro no estaba en el circuito ATP, sino en los negocios.

Su transición al mundo inmobiliario no fue inmediata ni sencilla. Núñez comenzó dando clases de tenis en Boca Ratón a profesionales y empresarios, aprovechando las pistas como espacio de networking. "Yo estaba en Boca Ratón, tenía Miami a una hora y media, Miami es donde me quería ir a vivir. ¿Cómo puedo utilizar los tenis para abrirme toda una red de contactos?", explicó en otra entrevista.

La clave de su éxito ha sido revolucionar el marketing inmobiliario de lujo. En lugar de seguir los métodos tradicionales, Núñez apostó por el influencer marketing mucho antes de que se popularizara.

Hoy, su equipo cuenta con más de 150 influencers globales como embajadores, colabora con producciones cinematográficas que necesitan localizaciones exclusivas y trabaja con celebridades como Will Smith, Tom Cruise y otros nombres del jetset internacional.

"Lo que hacemos es básicamente acceso a las mejores propiedades del mundo, metemos marketing en esteroides trayendo influencers, celebridades, marcas de lujo, trabajamos con producciones de cine y la idea es hacer las casas famosas para que se vendan", explicó Núñez.

Pero vender propiedades de 22 millones de dólares no es suficiente para alguien como Núñez.

Además de ser agente inmobiliario, es piloto de helicóptero, atleta de Ironman, alpinista y paracaidista. Ha completado el Marathon des Sables , considerado uno de los ultramaratones más duros del mundo: seis maratones en seis días atravesando el desierto del Sahara con tu propia comida y suministros a cuestas.

"Toda la vida entrenando al tenis, lo quería seguir aplicando no solamente en los negocios, sino también en otros retos", confesó Núñez, quien también es autor del libro Level Up, donde cuenta su historia de superación y ofrece herramientas para quienes buscan transformar su vida profesional y personal.

Con más de un millón de seguidores en Instagram y apariciones en Forbes, The Wall Street Journal y The New York Times, Álvaro Núñez se ha convertido en un referente del emprendimiento latino en Estados Unidos.