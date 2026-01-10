Rafa Nadal (39), extenista, sobre el ingrediente imprescindible en sus desayunos: "Es parte inamovible de mi dieta"

Rafa Nadal, que colgó la raqueta con 92 títulos en su palmarés -22 de ellos de Grand Slam-, no solo se ha consolidado como uno de los mejores deportistas del mundo, también como un apasionado de la gastronomía.

Mantener un rendimiento físico de élite requiere un equilibrio entre deporte y alimentación, y en la dieta de Nadal hay un producto que resulta innegociable: el aceite de oliva virgen extra.

"Siempre busco aceitunas o aceite de oliva virgen extra, dondequiera que esté. El AOVE es un alimento fundamental para mí. Cada mañana desayuno pan tostado con aceite de oliva, y en comidas y cenas siempre incluyo ensalada o pescado con un chorrito de virgen extra", explicó Nadal en una entrevista con la Guía Evooleum.

"Es parte inseparable de mi dieta y de mi manera de comer. Combinar una alimentación equilibrada con la práctica del deporte te hace sentir mejor y ser mejor persona", añadió.

Y es que el consumo habitual de AOVE también aporta importantes beneficios para la salud. Según la Fundación Española del Corazón, este aceite protege frente a "la inflamación, el estrés oxidativo y el riesgo cardiovascular asociados al envejecimiento".

Pese a la imagen de súper atleta, Nadal reconoce que nunca ha sido un fanático de las restricciones alimentarias. "Nunca he sido muy estricto con la comida; siempre ha habido épocas mejores y épocas peores", reconoció en el podcast 'Con mucho de', de NDL Pro-Health.

Desde su retirada, admite que se permite más licencias: "Me permito caprichos casi a diario; desgraciadamente, me gusta mucho el chocolate con leche", añadió el extenista de Manacor.

La alimentación de Nadal se entiende hoy ligada a una nueva rutina, menos feroz pero aún muy estructurada. "Me levanto a las 7 de la mañana porque soy padre. Entrenar, suelo hacerlo de 8:30 a 10 de la mañana, porque si lo dejo para última hora, siempre hay excusas para no cumplir".

Lejos de las pistas, Nadal ha encontrado también en la cocina un espacio de disfrute que encaja con su forma de entender la comida. "Me encanta el pescado; aquí hacemos un arroz con pescado y sopa de pescado. No me importa pasarme tres horas en la cocina, lo disfruto mucho".

Él mismo admite que solo prepara lo que le gusta de verdad, con un protagonismo claro del pescado y los sabores de Mallorca, siempre bajo el paraguas discreto pero constante del aceite de oliva virgen extra en su mesa.