La defensa más agresiva de Jannik Sinner antes del Open de Australia: "Dejemos que los comentaristas baratos hablen"

Jannik Sinner, jugando con Italia en las Finales de la Davis 2024 AFP7 / Europa Press

A punto de comenzar la nueva temporada de tenis, hay quien ya trata de caldear el ambiente antes incluso de que arranque el Open de Australia.

El 2026 se vuelve a dibujar como un nuevo capítulo de la rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz por ver quién se alza con más Grand Slams, pero en Italia tienen claro que su jugador va por delante del resto.

La última muestra la pone las declaraciones de Angelo Binaghi, el presidente de la Federación de Tenis Italiana, que se mostró tajante y hasta un punto desafiante para defender a Jannik Sinner.

Sinner celebra su triunfo contra Alcaraz. REUTERS

"Jannik responde con resultados y calla a todo el mundo. Dejemos que ciertos comentaristas baratos hablen y escriban", comentó Binaghi sobre la figura del actual número 2 del mundo, tan sólo superado por Carlos Alcaraz.

"Conocimos a Jannik de niño, el tenista, pero también conocimos al niño. Él se merece una estatua y espero que esté en la próxima Copa Davis", dijo el presidente de la federación transalpina, lanzándole un guante para la siguiente edición de la Davis.

"En cualquier caso, hemos demostrado que podemos ganar la Copa Davis incluso sin el mejor jugador del mundo. Es un momento único", dijo Angelo Binaghi, en referencia a la ensaladera que se llevó este 2025 Italia tras derrotar por 2-0 a España en la final.

En estas declaraciones con tono agresivo para defender la figura de Jannik Sinner, eso sí, no hubo referencia alguna al positivo que ofreció el jugador en un control ni a la sanción por dopaje que tuvo que cumplir durante este 2025.

¿Otro Grand Slam en Italia?

En esta entrevista, al presidente de la Federación Italiana de Tenis también le lanzaron la pregunta acerca de un quinto Grand Slam que pudiera irrumpir en el circuito con sede en Italia.

No le cerró la puerta, pero sí que apuntó a tres factores claves para que esto pueda darse: "Tenis italiano de primer nivel, que lo hemos logrado", apuntó como el primer pilar para conseguirlo.

"Credibilidad a nivel internacional, y tenemos un italiano como presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi", dijo sobre el segundo requisito. "Una inversión estatal que, aun así, sería significativamente menor que la de Milán-Cortina. El cronograma de las obras indica que la edición de 2028 se jugará en unas instalaciones renovadas y techadas", finalizó con el tercer poste.

Por otra parte, comentó que el estado de salud del tenis italiano vive uno de sus mejores momentos: "Sinner conquistando Wimbledon, Paolini triunfando en Roma... Las cifras hablan por sí solas".

"El número de jugadores que tenemos resulta emocionante. Nuestros jugadores de tenis y pádel, según los últimos datos de Nielsen, suman 6.237.000 y están alcanzando a los de fútbol: 6.533.000. Hace cinco años, la diferencia era del 39%", finalizó el presidente de la Federación Italiana de Tenis.