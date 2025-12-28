Todo lo que debes saber sobre la 'Batalla de los Sexos' entre Sabalenka y Kyrgios: horarios y reglas del partido de tenis

Cartel de la 'Batalla de los Sexos' entre Sabalenka y Kyrgios.

El Coca-Cola Arena de Dubái acogerá este domingo la nueva 'Batalla de los Sexos', un duelo de exhibición entre la número uno del tenis mundial Aryna Sabalenka y el imprevisible australiano Nick Kyrgios que promete mezclar espectáculo, polémica y reivindicación histórica tenística.

El partido, bautizado como 'Battle of the Sexes: The Dubai Showdown', se disputará el 28 de diciembre a las 20:00 hora local, las 17:00 en España peninsular, y podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+.

El pulso actual bebe directamente del célebre enfrentamiento de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, convertido en símbolo de la lucha por la igualdad de género, aunque en Dubái el foco estará en entretenimiento, no en épica.

Las normas

La organización ha diseñado normas específicas para intentar equilibrar el choque: se disputará al mejor de tres sets, con un superdesempate a diez puntos si es necesario, y tanto Sabalenka como Kyrgios solo dispondrán de un único saque por punto.

Además, el lado de la pista que defenderá Sabalenka será un nueve por ciento más pequeño que el de Kyrgios, una reducción pensada para reflejar diferencias de velocidad y desplazamiento entre los circuitos masculino y femenino, según explican los promotores del torneo.

Inicialmente se barajó que Sabalenka tuviera dos saques y Kyrgios uno, pero la fórmula se descartó por otorgar demasiada ventaja a la bielorrusa; aun así, la campeona admite que competir frente a un hombre con reglas estándar sería 'realmente duro'.

Sabalenka llega a la cita consolidada como gran dominadora del circuito WTA: número uno del mundo, cuatro veces campeona de Grand Slam y ganadora en 2025 de torneos de máximo nivel como el US Open, Miami y Madrid, entre triunfos.

Kyrgios, por su parte, continúa intentando relanzar una carrera marcada por las lesiones: finalista de Wimbledon en 2022, apenas ha disputado cinco partidos oficiales en 2025 y ha caído alrededor del puesto 670 del ranking, aunque mantiene un servicio temible.

Sabalenka y Kyrgios

El origen del desafío está en unas declaraciones de Kyrgios durante el US Open, asegurando que derrotaría fácilmente a cualquier jugadora, incluida Sabalenka; la bielorrusa recogió el guante y la agencia Evolve, que representa a ambos, convirtió la idea en espectáculo.

El formato, sin embargo, ha generado un debate en el circuito: hay quienes consideran que la exhibición caricaturiza el tenis femenino y corre el riesgo de reabrir estereotipos superados, mientras otros la defienden como simple show destinado a atraer aficionados.

En lo deportivo, el duelo promete contrastes: Kyrgios, uno de los talentos más explosivos del circuito, deberá contener su potencia de saque por la norma del único servicio, mientras Sabalenka intentará imponer su agresividad desde el fondo en pista acortada.

Más allá del resultado, la 'Batalla de los Sexos' entre Sabalenka y Kyrgios medirá también la capacidad del tenis para reinventarse como producto global: un experimento que mezcla reivindicación, marketing y show, y que pondrá a prueba prejuicios todavía latentes.