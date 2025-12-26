La advertencia de una extenista a Alcaraz tras su ruptura con Ferrero: "Me preocupa que abandone el tenis como Borg"

La reciente y sísmica separación profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue generando réplicas en el circuito internacional.

Mientras el entorno del tenis trata de asimilar el fin de una de las duplas más exitosas de la última década, han comenzado a surgir voces autorizadas que analizan con preocupación el futuro inmediato del número uno del mundo sin su gran mentor.

Entre todas las opiniones vertidas en las últimas horas, la más contundente y sombría ha sido la de Marion Bartoli. La extenista francesa, campeona de Wimbledon en 2013 y ex top-10 del circuito WTA, ha encendido las alarmas durante su intervención en el podcast de RMC Sport.

Lejos de ver este cambio como una simple transición técnica, Bartoli vislumbra un escenario peligroso para la estabilidad emocional y deportiva del murciano.

Su temor principal es que la falta de una guía clara y la presión desmedida acaben devorando al talento español, trazando un paralelismo inquietante con una de las retiradas más dolorosas de la historia del deporte: la de Björn Borg.

Bartoli no dudó en señalar que el talento de Alcaraz, sin la estructura adecuada que le proporcionaba Ferrero, podría derivar en un colapso temprano.

Incertidumbre

"Estoy preocupada, pero de forma mesurada, porque es alguien que tiene cualidades excepcionales para empezar. Pero necesita estructura porque, de lo contrario, podría terminar abandonando el tenis como le pasó a Borg a los 25 años", sentenció la francesa, recordando el caso del mito sueco que, tras ganar 11 Grand Slams, colgó la raqueta a los 26 años superado por la exigencia mental.

Para la comentarista, proteger al murciano es una prioridad para el ecosistema del tenis, que no puede permitirse perder a su mayor activo por una mala gestión de su entorno.

"Y tenemos un genio aquí, así que no queremos eso; queremos que continúe durante mucho, mucho tiempo", añadió, subrayando la condición de "genio" de Alcaraz como un arma de doble filo que requiere un cuidado especial.

El análisis de Bartoli también abordó el futuro inmediato en el banquillo del español. Con la temporada ya en marcha, la búsqueda de un sustituto para Ferrero se antoja complicada.

Según la francesa, Alcaraz entra ahora en una fase de experimentación que podría ser inestable. "Lo que va a pasar es que durante los primeros seis meses será un proceso de prueba y error. Habrá nombres circulando. Por supuesto, para entrenar a un genio como Alcaraz, no se va a encontrar con muchos rechazos", pronosticó.