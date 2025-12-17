Las Next Gen ATP Finals, un sinónimo de éxito: tres Nº1, múltiples top 10 y la esperanza española con Landaluce y Jódar

Jeddah se convierte cada año en el escenario de un espectáculo que define el futuro del tenis mundial. Las Next Generation ATP Finals reúnen a los ocho mejores talentos menores de 21 años en un torneo acelerado donde todo sucede en una semana: grupos, semifinales y final.

No es un evento más en el calendario; es un laboratorio donde se forjan campeones, un trampolín que ha demostrado ser prácticamente infalible desde su creación en 2017.

Este torneo funciona como brújula del porvenir con un récord que habla por sí solo. Tres números uno del mundo emergieron de estas pistas: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev. 15 jugadores más han llegado al top diez.

Los campeones históricos escribieron sus nombres en la grandeza: Stefanos Tsitsipas en 2018, Alcaraz en 2021, Sinner en 2019, João Fonseca en 2024. El patrón es tan consistente que resulta casi predecible: quién triunfa en Jeddah, triunfa después en el circuito.

Los números no engañan. Carlos Alcaraz ganó el torneo con 18 años y menos de un año después era número uno mundial. Su victoria en Jeddah no fue coincidencia; fue predicción hecha realidad. Jannik Sinner levantó el trofeo en 2019 y tardó cinco años en llegar al número uno, pero llegó indefectiblemente.

João Fonseca campeón en 2024 ya está en el top 25 en 2025. El torneo no miente: identifica el futuro y lo expone ante el mundo del tenis.

En la edición 2025, algo inédito sucede. Por primera vez en la historia del evento, dos españoles compiten simultáneamente en la misma pista: Martín Landaluce y Rafael Jódar.

Ambos llegan a Jeddah representando dos trayectorias distintas pero complementarias del tenis ibérico, herederos de la mentalidad ganadora que Alcaraz sembró. La presencia española transforma el torneo en algo más que competencia: en oportunidad histórica. Jeddah 2025 será punto de inflexión para los dos.

Dos caminos distintos hacia la élite

Martín Landaluce fue campeón del US Open Junior en 2022, convirtiéndose en el tercero más joven en lograrlo. El año pasado fue suplente en las Next Gen. En 2025 ha decidido ser protagonista.

Ha ganado nueve puestos en el ranking ATP hasta ocupar el puesto 134. Conquistó su segundo título ATP Challenger en Orleans en septiembre, superó la clasificatoria del Open de Australia y debutó con España en la Copa Davis.

En Jeddah, Landaluce llega como cuarto cabeza de serie. Juega con la presión de quien está a punto de romper definitivamente la barrera del top 100. Su principal rival en el grupo azul es Learner Tien, número 28 mundial y único top 100 del cuadro.

Landaluce tiene credenciales de favorito pero debe demostrar que su consolidación de 2025 no fue espejismo. Su tenis es moderno, versátil, lleno de potencial.

Rafael Jódar es la historia de 2025. Comenzó el año fuera del top 900. Terminará alrededor del 168. Su transformación ocurrió en nueve meses. Ganó tres títulos ATP Challenger: Hersonissos, Lincoln y Charlottesville. Además, ha sido campeón del US Open Junior en 2024 y campeón de NCAA con la Universidad de Virginia.

Martín Landaluce y Rafa Jódar, en la previa de las Next Gen ATP Finals.

Jódar representa un fenómeno único: estudiante universitario activo, dividido entre Virginia y el circuito profesional. Logró un récord de 15 victorias y una derrota en su primer año de NCAA, ganador del título de mejor debutante del campeonato.

Es el tercero español en conquistar tres o más Challengers en una única temporada, tras Alcaraz y Almagro. Entra al cuadro porque João Fonseca, campeón defensor, se retira.

Llega con mayor inercia reciente que Landaluce pero con menor experiencia en el circuito ATP. Su juego rebosa juventud, ímpetu, una mentalidad de principiante que todo lo conquista.

Ambos españoles podrían cruzarse en semifinales si ganan su respectivo grupo. Sería un duelo narrativo perfecto: el consolidado frente a la explosión, la experiencia junior contra la explosión meteórica.

El funcionamiento del torneo

El torneo divide a los ocho participantes en dos grupos de cuatro jugadores. Cada uno juega tres partidos en formato de round robin. Los dos primeros de cada grupo avanzan a semifinales cruzadas. Todo ocurre en siete días intensivos en Jeddah.

El grupo azul, donde militan ambos españoles, presenta una dinámica especial. Learner Tien es el único top 100, número 28, finalista el año pasado, ganador de Metz en 2025, semifinalista en el ATP 500 de Pekín.

Martín Landaluce ocupa la cuarta cabeza de serie. Rafael Jódar llega como wild card tras la baja de Fonseca. Nicolai Budkov Kjaer, número 138, ganador de 3 Challengers en 2025, completa el cuarteto.

El grupo rojo alberga talentos igualmente formidables. Alexander Blockx, número 116, ganador de Grand Slam junior en pista dura y de Bratislava en 2025; Dino Prizmic, número 128, campeón junior de Roland Garros, ganador de dos Challengers en arcilla; Nishesh Basavareddy, número 167 semifinalista en Auckland 2025 y Justin Engel, número 187, apenas 18 años, el más joven del cuadro.