Rafa Nadal, operado de la mano derecha por una artrosis severa, 'se pierde' el primer Grand Slam del año: "No estaré en Australia"

Rafa Nadal se sometió en la mañana de este viernes a una cirugía en la mano derecha debido a una artrosis en la articulación trapecio-metacarpiana, una dolencia con la que tuvo que convivir durante los últimos años de su carrera deportiva.

A través de sus redes sociales, el de Manacor hizo gala de su sentido del humor para confesar que no podrá disputar el primer Grand Slam de la temporada, el Open de Australia. "Me parece que no podré jugar el Open de Australia en enero", bromeaba el tenista balear en la descripción de la foto.

El ganador de 22 grandes sigue lidiando con las lesiones que tanto le condicionaron en sus últimos años con una raqueta en la mano, es por ello que ahora ha puesto fin a este deterioro bajo la supervisión de Ángel Ruiz-Cotorro, médico de Rafa, junto con el doctor Vilaró en una operación practicada por Álex Lluch.

Me parece que no podré jugar el @australianopen en enero 😂



He tenido que someterme a una intervención en la mano por un problema que venía arrastrando desde hace mucho tiempo, ¡pero espero estar bien pronto! 🤗



Looks like I won’t be able to play the @AustralianOpen 2026 😂



I… pic.twitter.com/XIizIdOtOl — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 12, 2025

La cirugía se ha realizado en la zona que conecta la base del pulgar con la muñeca, específicamente entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano.

Según ha explicado el propio Rafa, se trata de un deterioro que llevaba "arrastrando durante varios años" y que por fin ha podido tratar, aunque ahora deberá afrontar un periodo de recuperación y rehabilitación.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Nadal pasa por el quirófano. A lo largo de su carrera, el español ha tenido que someterse a numerosas operaciones para poder seguir compitiendo al máximo nivel, hasta que su cuerpo dijo basta a finales de 2024.

Su lesión más conocida fue el síndrome de Müller-Weiss, que lo acompañó durante toda su trayectoria, aunque logró convivir con ella para convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia.

El mallorquín, a pesar de haber atravesado numerosas dificultades físicas a lo largo de su carrera deportiva, consiguió convertirse en el rey de la tierra batida, con 14 Roland Garros, 22 Grand Slam y formar parte del 'Big3'.

No obstante, esta operación a la que se ha sometido no le va a impedir estar la semana que viene en las 'Next Gen Finals' de Jeddah.

Rafa Nadal

Y es que el balear ha asumido un papel activo en la promoción y desarrollo del tenis en Arabia Saudí, una labor que él mismo define como una oportunidad para inspirar a las nuevas generaciones y contribuir al crecimiento de este deporte en una región con un enorme potencial.

"Mi objetivo es inspirar a la próxima generación, tanto en Arabia Saudí como en todo el mundo. Colaborar con la STF (Federación Saudí de Tenis) para desarrollar el enorme potencial del tenis en la zona, que ya ha logrado un progreso impresionante, es clave", reconoció en declaraciones para la ATP.