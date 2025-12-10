Sabalenka, nº1 del mundo, sobre las tenistas trans: "No es justo para una mujer enfrentarse a hombres biológicos"

La número uno del tenis mundial, Aryna Sabalenka, se ha sumado de forma contundente al debate sobre la inclusión de mujeres transgénero en el deporte de élite femenino.

Aprovechando su participación en el programa Piers Morgan Uncensored este martes, la tenista bielorrusa expresó sin ambages su desacuerdo con que atletas biológicamente masculinos compitan contra mujeres cisgénero, sumando su voz a una discusión que divide al mundo del deporte.

La entrevista, realizada en el marco promocional de su próximo partido de exhibición en Dubái contra Nick Kyrgios, sirvió de plataforma para que Sabalenka abordara un tema que muchas compañeras de circuito prefieren eludir.

Al ser preguntada por la equidad en la competición, la ganadora de cuatro Grand Slams fue clara respecto a la ventaja física que, a su juicio, mantienen las deportistas trans: "Es una pregunta delicada. No tengo nada en contra de ellas, pero siento que siguen teniendo una ventaja enorme sobre las mujeres y creo que no es justo para una mujer enfrentar básicamente a hombres biológicos".

El argumento central de la tenista gira en torno al esfuerzo y las limitaciones fisiológicas. Para Sabalenka, la categoría femenina debe ser un espacio protegido donde las mujeres biológicas compitan en igualdad de condiciones, sin verse superadas por factores genéticos ajenos a su dedicación.

Aryna Sabalenka, durante un partido del Masters 1000 de Cincinnati Reuters Reuters

"Una mujer ha estado trabajando toda su vida para alcanzar su límite, y luego tiene que enfrentarse a un hombre que es biológicamente mucho más fuerte. Así que, para mí, no estoy de acuerdo con este tipo de cosas en el deporte", sentenció.

Estas declaraciones llegan en un momento crítico para el deporte internacional. Federaciones como World Athletics (atletismo) o World Aquatics (natación) ya han tomado medidas restrictivas, prohibiendo la participación en categoría femenina de atletas transgénero que hayan atravesado la pubertad masculina.

Sin embargo, el tenis profesional mantiene, por el momento, una normativa más laxa bajo el paraguas de la WTA, basada en límites de testosterona y periodos de declaración de identidad de género, aunque en la práctica no hay casos activos en la élite actual.

La postura de Sabalenka la alinea con figuras históricas del tenis como Martina Navratilova, quien lleva años liderando el frente crítico contra la inclusión trans en categorías femeninas, argumentando que desplaza injustamente a las mujeres biológicas.

En el lado opuesto, iconos como Billie Jean King defienden la inclusión como un derecho fundamental, reflejando la fractura ideológica que atraviesa el vestuario y la sociedad.

Más allá de la polémica, las palabras de Sabalenka tienen un peso específico por venir de quien domina actualmente el ranking mundial.

Al romper el silencio habitual de las jugadoras en activo sobre este tema, la bielorrusa no solo expone su opinión personal, sino que pone sobre la mesa la inquietud latente en parte del vestuario femenino sobre el futuro de su competición y la definición de lo que consideran juego limpio.