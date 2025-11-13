Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido: a qué hora y dónde ver la jornada 3 de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz se enfrenta al partido que puede determinar que acabe el año como número uno del ranking de la ATP y le lleve a semifinales en Turín por la puerta grande.

El número dos mundial, tras superar una de las pruebas más exigentes de su trayectoria en las ATP Finals, tiene ante sí una oportunidad de oro para cerrar el año de forma inmejorable. Su próximo rival será nada menos que Lorenzo Musetti, el anfitrión italiano que ha demostrado poseer un carácter a prueba de fuego.

El protagonista español ha sorteado con éxito los primeros obstáculos de Turín. Primero se deshizo del australiano Alex de Miñaur con claridad, doblegándolo en dos mangas iniciales. Posteriormente, en un encuentro épico que rozó las tres horas, tuvo que remontar al estadounidense Taylor Fritz desde un primer set en su contra para sellar una victoria que lo catapultó al liderato indiscutible de su grupo.

Aquella remontada, la primera de su vida en el máster de maestros, evidenció una mentalidad fortalecida y una capacidad de sufrimiento que Alcaraz parecía haber mejorado considerablemente.

El tenista murciano reconoció después de su encuentro ante Fritz la enorme dificultad que enfrentó en el debut del estadounidense. "Estoy muy contento, aunque cansado", confesó Alcaraz con la honestidad que le caracteriza. "Un momento estaba sin saber qué hacer, pero encontré mi buen tenis".

La clave, según su propio análisis, llegó en el segundo set cuando conseguía romper el servicio rival después de un intensa batalla de catorce minutos de duración. "Un partido de tenis puede cambiar en cualquier momento", reflexionó el campeón de seis Grand Slams.

Por su parte, Musetti afronta este encuentro desde una posición completamente diferente. El italiano apenas hace horas viajó desde el borde del abismo hasta las alturas después de vencer a De Miñaur en un duelo que escribirá páginas memorables en los libros de la competición.

Tras caer ante Fritz en su debut, el nativo de Carrara parecía condenado al fracaso. Sin embargo, el público de Turín le insufló vida a cada golpe, cada punto, cada esfuerzo en una batalla de casi tres horas que lo catapultó a los 1-1 en el grupo.

En las vísceras del tercer partido de la fase clasificatoria, ambos protagonistas se enfrentarán este jueves 13 de noviembre a las 20:30 horas en el Inalpi Arena de Turín.

Musetti necesita imprescindiblemente ganar para mantener sus opciones de clasificación, mientras que Alcaraz buscará resolver de forma definitiva su paso a las semifinales y, de forma adicional, sellar matemáticamente el apreciado número 1 de cierre de año.

El italiano transmitió su convicción tras su remontada épica: "Soy un guerrero. He mejorado mentalmente y estoy empujándome al límite porque enfrento a los mejores del mundo. Ahora viene Alcaraz, y sé lo difícil que será, pero lucharé como hoy".

Esas palabras definen perfectamente la actitud del jugador de 23 años, quien buscará mantener el impulso de su mayor victoria de la temporada.