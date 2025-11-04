Sabalenka y Kyrgios ya conocen la fecha para la batalla de los sexos: en diciembre y en Dubai

El mundo del tenis se prepara para un espectáculo sin precedentes que rememora un histórico duelo de 1973. Aryna Sabalenka, número uno del ranking femenino, y Nick Kyrgios, el polémico tenista australiano, protagonizarán una nueva 'Batalla de los Sexos' el próximo 28 de diciembre en el Coca-Cola Arena de Dubai.​

Este evento, organizado por TLive, será el cuarto de su tipo en la historia del tenis y llega 33 años después del último enfrentamiento mixto. La bielorrusa de 27 años y cuatro títulos de Grand Slam, actual campeona de Wimbledon y el US Open, se medirá ante el carismático Kyrgios, de 30 años y actualmente en el puesto 652 del ranking mundial.​

El origen de este desafío se remonta a las declaraciones del australiano en septiembre, cuando afirmó que podría vencer a Sabalenka sin esforzarse al ciento por ciento. La respuesta de la tenista no se hizo esperar, prometiendo durante su campaña en el US Open que le "patearía el culo", lo que arrancó las risas en conferencia de prensa.​

Cartel del Sabalenka - Kyrgios.

"Siento un gran respeto por Billie Jean King y por todo lo que ha aportado al tenis femenino. Me enorgullece representar al tenis femenino y formar parte de esta versión moderna del icónico partido", declaró Sabalenka. Por su parte, Kyrgios añadió: "Cuando la número uno del mundo te reta, aceptas el desafío. Tengo un enorme respeto por Aryna, es una fuerza de la naturaleza".​

El evento busca rendir homenaje al legendario partido de 1973 entre Billie Jean King y Bobby Riggs, que fue seguido por 90 millones de espectadores y se convirtió en un hito para la igualdad en el deporte. En aquella ocasión, King venció a Riggs

Dubai se convierte así en el escenario de un duelo que combina competición de alto nivel con entretenimiento puro. El estadio tiene capacidad para 17.000 espectadores, y las entradas para la preventa comenzarán a venderse el 11 de noviembre. Además, ambos tenistas participarán en otra exhibición en Nueva York el 8 de diciembre, aunque no competirán entre sí.​

La 'Batalla de los Sexos' llega en un momento particular para ambos jugadores. Mientras Sabalenka se encuentra disputando las WTA Finals en Riad, Kyrgios apenas ha jugado cinco partidos en 2025 tras recuperarse de una lesión de muñeca que lo mantuvo fuera de las canchas durante 18 meses. Su último partido oficial fue en el Masters 1000 de Miami en marzo pasado.​

"Respeto mucho a Nick y su talento, pero que no quepa duda: estoy lista para darlo todo", afirmó la bielorrusa, mostrándose confiante de cara al desafío. Kyrgios, conocido por su carisma y su capacidad para generar espectáculo, prometió dar un show memorable: "No estoy aquí solo para jugar, sino para dar espectáculo. Para esto vivo", declaró el australiano finalista de Wimbledon en 2022.