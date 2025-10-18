Jannik Sinner despeja sus dudas ante Carlos Alcaraz y revalida el título del Six Kings Slam tras imponerse en una final fugaz

El italiano se mostró muy agresivo desde el fondo de la pista y se impuso al número uno del mundo, quien regresaba tras sus molestias en el tobillo (2-6, 4-6).

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se encargaron de reeditar la final del año pasado en la pista rápida cubierta del ANB Arena de Riad y el italiano se ha encargado de repetir el mismo resultado que en aquella final.

A pesar de ser un torneo de exhibición, esta victoria permitió al transalpino quitarse el amargo sabor que le habían dejado sus últimas derrotas ante el número uno del mundo. Convencido de que su juego debía cambiar si quería plantar cara a Carlitos, el italiano sorprendió con un juego muy agresivo desde el fondo de la pista.

Quizás eso sorprendió a Alcaraz, quien entró al partido algo titubeante y en un abrir y cerrar de ojos ya vio cómo la final se le ponía muy cuesta arriba. 27 minutos duró el primer set, mientras que en el segundo sí mostró oposición ante el eléctrico juego del tenista transalpino.

SIMPLY TOO GOOD FROM JANNIK SINNER AGAINST CARLOS ALCARAZ 🔥#AlcarazSinner LIVE now only on Netflix! pic.twitter.com/Nuo59ATigw — Netflix Sports (@netflixsports) October 18, 2025

La intensidad subió en la segunda manga con juegos mucho más disputados, algo que agradecerían los aficionados saudíes presentes en las gradas del ANB Arena de Riad. El nivel subió y el espectáculo fue aún mayor para deleite de los impulsores de Arabia al conseguir reunir a las mejores raquetas del circuito a base de talonario en un exigente calendario.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.