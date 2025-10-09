Medvedev, duramente criticado por pedir que una recogepelotas le quite la camiseta sudada

Daniil Medvedev, tras un punto en el Masters de Shanghái Reuters

Daniil Medvedev ha vuelto a situarse en el centro de la polémica, esta vez por un gesto que ha sido tildado de inapropiado e incluso ofensivo por parte de los aficionados.

Ocurrió durante su partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghái, donde el tenista ruso, visiblemente afectado por los calambres y la humedad, solicitó a una recogepelotas que le ayudara a quitarse la camiseta empapada en sudor.

El episodio se produjo durante un cambio de lado en el tercer set del partido que enfrentaba a Medvedev contra el joven estadounidense Learner Tien.

Medvedev pide que una recogepelotas que le quite la camiseta sudada

El ruso, ex número uno del mundo, sufría calambres en medio de unas condiciones climáticas extremas. Aprovechando la pausa, recibió atención médica por parte del fisioterapeuta del torneo.

Sin embargo, al intentar cambiarse de camiseta, Medvedev no fue capaz de hacerlo por sí mismo debido a los espasmos musculares.

Entonces, se dirigió al juez de silla con una petición que desató la controversia: "Disculpa, ¿puedo pedirle a la recogepelotas que me quite la camiseta? Tengo calambres. Necesito cambiarme la camiseta".

La reacción del árbitro fue de evidente sorpresa. Contestó con cautela: "Si alguien está dispuesto a hacerlo…", a lo que Medvedev insistió: "Puedo intentarlo, pero tengo calambres".

Finalmente, quien acudió en su ayuda fue Gerry Armstrong, supervisor del torneo, quien retiró la camiseta del tenista ruso sin mayores complicaciones.

Medvedev manda callar al público, en una imagen de archivo REUTERS

Reacción en redes

Aunque la escena fue resuelta sin intervención de la recogepelotas, el mero hecho de que Medvedev sugiriera públicamente que una joven auxiliar se acercara a quitarle una prenda sudada fue suficiente para desatar una oleada de críticas en redes sociales.

"¿Quién en su sano juicio encuentra esto divertido? Este tipo nunca deja de decepcionar", escribió un usuario en Twitter.

Otro comentario rezaba: "Sigue siendo muy raro que haya pedido específicamente a una chica para quitarle la camiseta".

Algunos fueron incluso más allá, calificando al jugador de "bicho raro" o "freak", en lo que fue una oleada de indignación generalizada.

Las críticas no se limitaron al tono humorístico o sarcástico. Muchos usuarios señalaron lo inapropiado de la petición en el contexto profesional del tenis, donde las recogepelotas cumplen un rol logístico y no deben ser involucradas en otras tareas.

Un perfil imprevisible

No es la primera vez que Daniil Medvedev protagoniza episodios controvertidos en pista. Su carácter explosivo, su tendencia a discutir con los árbitros y sus gestos teatrales le han valido la fama de jugador imprevisible y emocionalmente inestable.

Pese a la polémica, Medvedev se impuso en el marcador con un trabajado triunfo por 7-6, 6-7 y 6-4, asegurando su pase a los cuartos de final, donde se medirá a Alex de Miñaur.

El incidente ha reabierto el debate sobre el protocolo que deben seguir los jugadores en pista y los límites del trato hacia el personal auxiliar.

Desde algunos sectores del circuito se plantea la necesidad de reforzar las normas para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse.

El supervisor Gerry Armstrong actuó con rapidez y resolvió la situación evitando una escena más incómoda. Sin embargo, la imagen del tenista ruso ha vuelto a salir malparada.

En un deporte donde la elegancia y el respeto son pilares fundamentales, la espontaneidad descontrolada de Medvedev parece jugarle demasiadas malas pasadas.