Juan Carlos Ferrero niega los rumores de que tenga cáncer: "Es falso y me duele porque ha marcado a mi familia"

Juan Carlos Ferrero ha sido víctima de un bulo que ha circulado como la pólvora en redes sociales, en el que se aseguraba que padecía cáncer. Ante este rumor, el preparador de Carlos Alcaraz se ha visto obligado a zanjar cualquier tipo de especulación sobre su estado de salud.

A través de un comunicado, él mismo se ha encargado de desmentir este chisme. "Quiero dejar claro que es totalmente falso que padezca cáncer. Durante los últimos días han circulado noticias completamente falsas sobre mi salud", se explicaba en el escrito.

"Más allá de desmentirlo me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia, y a tantas otras, y merece el mayor respeto", añadía.

'Juanqui' también quiso agradecer el apoyo recibido durante las últimas horas, al tiempo que lanzó un mensaje de reflexión sobre la responsabilidad informativa. "Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", concluyó.

Juan Carlos Ferrero estuvo la semana pasada siguiendo el torneo challenger que lleva su nombre y donde acabó llevándose la victoria Pablo Carreño para regresar así al top 100 del ranking.

De hecho, él fue el encargado del homenaje que se le hizo a Albert Ramos, quien cuelga la raqueta a final de la presente temporada.

Juan Carlos Ferrero, en el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros. Europa Press

Juan Carlos Ferrero tenía planeado viajar a Shanghái para acompañar a Carlos Alcaraz, pero finalmente no lo hizo debido a que el número uno del mundo decidió retirarse del torneo con el objetivo de preservar su estado físico tras conquistar el título en Tokio.

Tal como estaba previsto, Samuel López formó parte del equipo técnico durante el inicio de la gira, asistiendo a la Laver Cup en San Francisco y al torneo de Tokio.

Ferrero retomará los entrenamientos con Alcaraz el próximo viernes, día en que el número uno del mundo volverá a las pistas con la mirada puesta en el Six Kings Slam de Riad.