Novak Djokovic se rinde ante la retirada del jugador al que más ha humillado: "Eso cuenta más que cualquier cosa..."

El tenis sufrirá al final de esta temporada la pérdida de uno de sus jugadores más ilustres de los últimos años. Gael Monfils pone fin a su carrera deportiva después de más de 20 años de carrera profesional y una gran leyenda como Novak Djokovic se ha rendido a sus pies.

Ambos tenistas han compartido canchas durante dos décadas y han creado una amistad que trasciende las estadísticas.

El francés anunció este miércoles que 2026 será su último año como profesional. Djokovic no tardó en dedicarle unas palabras que reflejan el profundo respeto y cariño que siente por su colega y amigo.

"Ha sido un placer verte en cada partido. Eres una persona increíble que brinda alegría a los demás dentro y fuera de la pista. Eso cuenta más que cualquier otra cosa. En términos tenísticos, tu atletismo está fuera de serie", comentó en una respuesta en redes sociales.

"Eres uno de los mejores que he visto en todos los deportes. Gracias por todas las grandes batallas que hemos tenido a lo largo de los años y disfruta tu última danza, mi amigo", finalizó en este mensaje tan cargado de emotividad.

Esta dedicatoria cobra una dimensión especial cuando se considera el historial entre ambos tenistas. Djokovic mantiene un dominio absoluto sobre Monfils con un récord de 20 victorias para el serbio, en lo que es la rivalidad más desigual en la historia del tenis profesional.

Novak Djokovic, durante la semifinal de Wimbledon ante Jannik Sinner Reuters

El último episodio del enfrentamiento entre ambos se produjo en enero de 2025 en Brisbane, donde Djokovic venció a Monfils (6-3, 6-3) extendiendo su dominio a 20-0 en encuentros oficiales del circuito ATP. Esta marca supera incluso la que ostentaba Rafael Nadal contra Richard Gasquet y convierte a esta rivalidad en un fenómeno único en la era profesional.

Sin embargo, más allá de los números, las palabras de Djokovic revelan la admiración genuina que siente por Monfils como persona y como atleta. El serbio destacó repetidamente el carisma excepcional del francés y le describió como "uno de los jugadores más carismáticos de las últimas dos décadas".

Alabó además su capacidad para "brindar mucha alegría a los aficionados" gracias a sus actuaciones en las canchas.

Comunicado de Gael Monfils

"Sostuve una raqueta en mis manos por primera vez a los dos años y medio, y empecé a jugar profesionalmente a los 18.

Ahora, tras celebrar mi 39º cumpleaños hace apenas un mes, quiero compartir con vosotros que el próximo año será mi último año como tenista profesional.

La oportunidad de convertir mi pasión en mi profesión es un privilegio que he valorado durante cada partido y momento de mis 21 años de carrera. Aunque este deporte lo significa todo para mí, estoy tremendamente en paz con mi decisión de retirarme al final de la temporada de tenis 2026.

✨ 2026 — our final year together. Let’s make it unforgettable 🙅🏾‍♂️ pic.twitter.com/5tLGLfyejq — Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025

Por encima de todo, me siento abrumado de gratitud. Me gustaría expresársela a tanta gente.

A mi esposa Elina, mi amor, inspiración y fuerza, y una jugadora excepcional por derecho propio. A mi hija Skai por el profundo amor, significado y alegría que ha añadido a mis días. A mi hermano Daryl y mis hermanas Rody y Mey por levantarme durante los momentos difíciles y ayudarme a celebrar los buenos. A mis mejores amigos y seres queridos cuyas caras en las gradas siempre me han dado coraje cuando más lo necesitaba. A mi agente de toda la vida Nicholas, cuyo apoyo y amistad me ayudaron a alcanzar los momentos más altos y superar los más bajos.

A mis entrenadores y miembros del equipo que me han acompañado en este viaje increíble. A la Federación Francesa de Tenis por su apoyo inquebrantable. A mis tres mosqueteros y mejores amigos de por vida: Jo, Gilles y Richard.

A todos los que han gritado '¡Allez Gaël!' ya sea en persona o frente a una televisión: vuestro entusiasmo y cariño lo significan todo para mí.

He tenido la oportunidad de jugar durante una era dorada del tenis, junto a algunos de los nombres más grandes en la historia de nuestro deporte: Federer, Nadal, Djokovic y Murray.

A mis padres: mirad lo lejos que hemos llegado.

Aunque estuve cerca, nunca gané un Grand Slam durante mi carrera. No voy a fingir que espero hacerlo durante el próximo año. Creedme cuando os digo que no tengo arrepentimientos.

Lo que sí tengo es la sensación de que he tenido suerte: increíblemente, estúpidamente afortunado.

Cuando amas algo tanto, nunca parece un buen momento para decir adiós. Pero los 40 serán el momento adecuado para mí. Por supuesto, ganar un título más antes de terminar sería realmente increíble. Pero sinceramente, mi único objetivo real para el año que viene es simple.

Disfrutar cada minuto, y jugar cada partido como si fuera el último".