Alcaraz - Ruud, ATP 500 de Tokio: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Carlos Alcaraz viaja directo hacia su octavo título de la temporada. El tenista español está a dos pasos de conquistar el ATP 500 de Tokio y la penúltima piedra en el camino será Casper Ruud.

El noruego y Alcaraz fueron compañeros hace apenas unos días en la Laver Cup, pero esta vez tendrán que verse las caras por un puesto en la final. Un duelo en el que el murciano querrá lograr su 66º triunfo de la temporada y poner el mejor registro de su carrera dentro de un mismo año.

Pocos esperan una derrota del murciano. No porque Ruud sea un rival asequible, ni mucho menos, sino por el gran rendimiento que ha venido demostrando el número 1 del mundo. Tuvo problemas en el tobillo en su estreno contra Báez, pero a partir de ahí ha sido un vendaval. Que se lo pregunten a Nakashima.

🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/x1ooAXxGD6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 28, 2025

El noruego, por su parte, también está firmando un gran torneo. En su debut venció a Mochizuki por 2-1, en octavos de final venció a Berrettini 2-0 y en los cuartos venció con autoridad a Vukic en apenas una hora de juego.

En el cara a cara, Alcaraz le tiene cogida la medida a Ruud. Le ha ganado cuatro de sus seis partidos aunque el último cayó del lado del tenista escandinavo. Fue en la fase de grupos de las ATP Finals donde le superó sin problemas.

El anterior, justo hace un año, acabó con victoria de Alcaraz en los cuartos de final del ATP 500 de Pekín. Este año ambos decidieron apostar por el torneo de la capital nipona y deberán verse las caras por un puesto en la final donde jugarían contra el vencedor del Fritz - Brooksby.

¿Cuándo se juega el partido del ATP 500 de Tokio entre Alcaraz y Ruud?

El partido de semifinales entre el tenista español y el jugador noruego se disputa este lunes 29 de septiembre no antes de las 11:00 hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido del ATP 500 de Tokio entre Alcaraz y Ruud?

El duelo entre Alcaraz y Ruud por un puesto en la final en el Coliseum, pista central del torneo de la capital nipona.

¿Dónde se podrá ver el partido del ATP 500 de Tokio entre Alcaraz y Ruud?

En España, el encuentro de semifinales del torneo se podrá seguir a través de Movistar+.