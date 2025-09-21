Carlos Alcaraz estrena su número 1 con una derrota en la Laver Cup ante Fritz y vuelve a perder dos meses después

No pudo estrenar su condición de nuevo número 1 del mundo de la mejor manera. Carlos Alcaraz sucumbió esta madrugada ante un gran Taylor Fritz (3-6, 2-6) en la Laver Cup y Europa se complica la vida después de una jornada nefasta para sus intereses.

Con el pleno de victorias del equipo del Resto del Mundo en este sábado, en el que cada encuentro ganado sumaba dos puntos, el marcador finalizó con un contundente 3-9. Queda la jornada final del domingo, en el que cada choque tendrá un valor de tres puntos.

Carlos Alcaraz sumaba 69 días sin conocer la derrota. Desde que cayera en la final de Wimbledon ante Jannik Sinner el pasado 13 de julio, el tenista murciano contaba todos sus encuentros por victorias.

Dos actuaciones perfectas, primero en Cincinnati y posteriormente en el US Open para anotarse un nuevo Grand Slam -en ambas finales derrotó a Jannik Sinner-, demostraban el gran estado de forma del deportista de El Palmar. Eso le hizo auparse al número 1, pero esta pasada madrugada Taylor Fritz se cruzó en su camino.

El norteamericano firmó uno de sus mejores partidos de los últimos tiempos y no le dio opción alguna al español. Fritz, que nunca había ganado a Carlos Alcaraz en los tres encuentros previos, barrió al murciano en apenas 71 minutos por la vía rápida.

Con un 80% de puntos ganados con el primer saque, Fritz ató de pies y manos a un Alcaraz que no terminó de encontrar sus mejores sensaciones. 19 errores no forzados y tan sólo 10 golpes ganadores en todo el encuentro demostraron que no era el mejor día para estrenar el número 1.

Alcaraz se topó de esta manera con su primera derrota en algo más de dos meses. Un resultado que no empaña en absoluto la sensacional temporada que está firmando hasta la fecha y que encara ya su recta final.

El Resto del Mundo se distancia

El equipo del Resto del Mundo firmó un día perfecto este sábado y remató, con la victoria del australiano Alex De Miñaur y Alex Michelsen en el dobles contra el noruego Casper Ruud y el danés Holger Rune, su cuarto triunfo de cuatro para tomar ventaja 9-3 en la Copa Laver de San Francisco (Estados Unidos).



De Miñaur, que abrió el día con una victoria en el individual contra el alemán Alexander Zverev, cerró la jornada junto a Michelsen con un triunfo por 6-3 y 6-4 ante Rune y Ruud en una hora y 22 minutos.





El Resto del Mundo se llevó ocho puntos este sábado, en el que cada partido tenía un valor de dos puntos para el ganador. Europa había arrancado de la mejor manera el viernes, con tres victorias de cuatro, pero en el primer día cada triunfo solo valía un punto.



El tercer día, que comenzará con un dobles, será decisivo para coronar al campeón de esta Laver Cup. Cada partido del domingo valdrá tres puntos.



En los demás partidos disputados este sábado, De Miñaur ganó por 6-1 y 6-4 al alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó 6-3 y 7-6(5) a Rune.