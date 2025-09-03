Cuándo juega Carlos Alcaraz en el US Open: horario y dónde ver el próximo partido contra Djokovic

Carlos Alcaraz venció este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 para regresar dos años después a unas semifinales en el US Open. Fue un triunfo contundente que confirma su gran tono en el torneo. Le espera el viernes Novak Djokovic.

El murciano, que no ha cedido un solo set en sus cinco partidos disputados, aseguró que se siente fuerte y con confianza. Ese balance físico y mental le permite encarar rivales de primer nivel con opciones claras de pelear por el título.

Tras sellar su pase a las semifinales del US Open, Carlos Alcaraz destacó este martes que, para su juego, es clave el lenguaje corporal para que el contrincante entienda que "va a sudar mucho" si le quiere ganar.

"La manera en que camino entre puntos, con actitud, mostrando que estoy fresco y físicamente bien, es muy importante para que el rival sepa que va a sudar mucho y correr mucho si quiere ganarme", dijo Alcaraz en rueda de prensa.

El murciano explicó que los tenistas juegan un partido "entre bambalinas" paralelo al que se disputa en la cancha, donde el lenguaje corporal resulta clave para llevarse la victoria.

Ese enfrentamiento psicológico suele marcar la diferencia en los momentos decisivos.

"Cómo le muestras al rival cómo te sientes es muy importante. No importa si te sientes exhausto, si estás muy cansado o piensas que no puedes seguir. Si le demuestras al oponente que estás fresco, que puedes jugar dos, tres o más horas, que puedes mantener intercambios largos, le estás transmitiendo la idea de que va a ser muy difícil", dijo.

"Me siento muy cómodo, he jugado un partido prácticamente perfecto. Quizás el mejor, por el momento, por el rival. Estoy golpeando la bola muy bien y me siento muy bien físicamente. De cara a ir a una semifinal de Grand Slam eso te da mucha tranquilidad y confianza", dijo Alcaraz.

Carlos Alcaraz tendrá dos días de descanso antes de las semifinales del viernes. Su rival salió del partido entre Novak Djokovic y Taylor Fritz, que se acabó llevando el tenista serbio que actualmente ocupa número 7 en el ranking ATP.

Nole, casi al límite de sus fuerzas, derrotó este martes al estadounidense Fritz y avanzó a las semis del US Open, donde se reencontrará con Alcaraz.

La semifinal entre Djokovic y Alcaraz será el noveno enfrentamiento entre ambos. Hasta ahora, el serbio domina el historial con cinco victorias frente a tres del español; los dos últimos encuentros fueron para Djokovic.

Djokovic, en el US Open EFE

"En este tipo de partidos, unos pocos puntos marcan la diferencia. Por suerte, algunos de esos puntos cayeron de mi lado, sobre todo al final del cuarto set; el último juego fue de infarto. Honestamente, fue duro para Taylor terminar con una doble falta, no se lo merecía", dijo Djokovic.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Djokovic del US Open?

El duelo entre el jugador español y el tenista serbia se disputa en la jornada del próximo viernes 5 de septiembre, en un horario todavía por confirmar por parte de la organización.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Djokovic del US Open?

Este choque que enfrenta al 2 y el 7 del ranking, que será uno de los platos gordos del torneo y de la temporada, se disputará en la pista central del US Open, en el Arthur Ashe Stadium.

¿Dónde se podrá ver el partido entre Alcaraz y Lehecka del US Open?

El partido de semifinales de Carlos Alcaraz en el US Open ante Novak Djokovic se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Deportes, Vamos y otros de sus canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en las semifinales del US Open.