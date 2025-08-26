Maria Sharapova se rinde a Carlos Alcaraz tras su sorprendente cambio de look: "Lo que más me gusta de él es..."

Maria Sharapova, que recientemente fue homenajeada en el Salón de la Fama en Nueva York, se convirtió en una voz discortate entre las muchas reacciones por el nuevo look de Carlos Alcaraz, que acaparó miradas en el US Open por lo radical de su cambio en el corte de pelo.

La extenista rusa, que debuta como comentarista para ESPN junto a John McEnroe, preguntada sobre la evolución del tenis actual con Alcaraz y Sinner como referentes, desvió la conversación hacia la imagen del murciano y el rapado que todos comentaban en Flushing Meadows durante la jornada.

"No he llegado al tenis. Sigo estancada en el rapado –risas–. Es muy fácil de mantener. Y simplemente lo hizo. Es un buen esfuerzo. Yo sería muy supersticiosa", dijo Sharapova.

Sharapova no sólo bromeó: acabó alabando la personalidad que proyecta el cambio de imagen de Alcaraz. "Lo que más me gusta de él es su capacidad de ser tan libre y seguro, y su aura particular que trasciende el juego", afirmó ante los micrófonos.

La aparición de Alcaraz en el Arthur Ashe Stadium este lunes, con corte de pelo casi al cero y atuendo morado de Nike, eclipsó incluso su victoria frente a Reilly Opelka por 6-4, 7-5 y 6-4 en la primera ronda del torneo.

La explicación del rapado, sin embargo, fue bastante simple: según contó el propio Carlos, sentía que tenía el pelo largo y decidió cortárselo antes del torneo, pero el desenlace fue producto de un error de su hermano Álvaro con la máquina.

"Sentía que ya tenía el pelo muy largo, y antes del torneo tenía muchísimas ganas de cortármelo", relató Alcaraz, y añadió: "De repente, mi hermano tuvo un malentendido con la máquina y... la única forma de arreglarlo era raparlo del todo".

Carlos polls the crowd on the new haircut 😅 🗳️ pic.twitter.com/RtsvyhAHMP — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

"Simplemente me lo cortó. Luego, la única manera de arreglarlo fue raparlo", explicó el murciano entre risas, relatando que la decisión improvisada terminó convirtiéndose en tendencia entre aficionados y prensa.

Las reacciones en vestuarios y redes fueron dispares: Frances Tiafoe llegó a definir el corte como "horrendo" y "horrible", mientras que el público respondió con ovaciones cuando Alcaraz preguntó si les gustaba su nuevo estilo.

Voces ajenas al tenis, como la del golfista Rory McIlroy, mostraron apoyo: "Me gusta, me gusta". Incluso la cuenta del torneo comparó a Alcaraz con David Beckham en los 2000, subrayando el impacto mediático del look.

Como anécdota, el murciano recordó su encuentro con Sharapova en Toronto 2023: "Me quedé en shock porque no me esperaba que estuviese aquí en Toronto. Estaba primero en el ascensor y yo pensé: 'Es Maria, ¿no?'. Fue un placer conocerla...".

Su compañero McEnroe, en ESPN, bromeó también sobre el corte militar de Alcaraz: "¿Se lo rapó su peluquero en España? Lo trajo a Wimbledon. Me lo pregunto, porque eso se puede conseguir por 20 dólares en la ciudad", lanzó el icónico extenista en tono jocoso.