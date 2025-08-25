La edad le pasa factura a Novak Djokovic en el US Open: bajones físicos que hacen saltar las alarmas y "es para preocuparse"

A pesar de haber renunciado al Masters 1.000 de Toronto y a Cincinnati, Novak Djokovic tuvo un regreso triunfal a las pistas en su debut en el US Open ante Learner Tien, a quien le derrotó por la vía rápida (6-1, 7-6 y 6-2).

Sin embargo, en el segundo set el serbio sufrió y mucho, lo que provocó un enfado en un tenista que, a sus 38 años, está acusando la exigencia de un calendario que "tiene doce Grand Slams". Y es que en la segunda manga sufrió bajones físicos que hicieron saltar las alarmas sobre su estado.

Tras el partido, a Nole le costó encontrar una explicación del porqué le costaba tanto recuperarse en los puntos largos: "Es un poco preocupante. No lo sé. No tengo ninguna lesión ni nada. Simplemente me costó mucho mantenerme en los intercambios largos y recuperarme después de los puntos".

Afortunadamente para él, hasta el miércoles no jugará el partido de la segunda ronda ante Zachary Svajda, por lo que puede recuperarse y seguir cogiendo ritmo después del poco rodaje que ha tenido. Y es que desde Wimbledon -hace mes y medio- no había vuelto a disputar un partido.

Y es que la dicotomía entre lo personal, que le invitó a no jugar entre Wimbledon y el US Open, y lo profesional, con el afán intacto de conseguir un 25º título de Grand Slam, su cuenta se estancó desde su cuarto y último triunfo en Nueva York, en 2023.

Una nueva prueba

Otro factor que influyó en el partido de Djokovic ante Learner Tien es que "había tensión en la pista, jugando contra un joven americano, en una sesión nocturna. En el primer set estuve bien, en 20 minutos, pero en el segundo fue pura supervivencia", reconoció.

La inexperiencia de Tien, nuevo pupilo de Michael Chang, ayudó mucho a Djokovic, que se cruzará el miércoles contra otro joven estadounidense, aún con menos tablas en Grand Slam: Zachary Svajda, 22 años y 102 del mundo.

Back under Ashe lights. First time Sunday start for me 🙌. Crowd electric and loud as always. New York, you never disappoint. Thank you for the support. Idemo pic.twitter.com/pDG0fpthgO — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2025

Aunque en su día tuvo contra las cuerdas al italiano Jannik Sinner, en 2021, antes de la eclosión del ahora campeón del torneo.

Svajda, que vuelve a hacer buenos resultados en Challenger tras pasar doce meses complicados por la lucha contra el cáncer de su padre, cedió entonces ante el transalpino por 6-3, 7-6, 6-7 y 6-4.

Está por ver cómo va a llegar Djokovic a ese partido y es que además del cansancio físico, el serbio también sufrió una gran ampolla que le obligó a pedir la asistencia del equipo médico durante el encuentro.

Mientras un fisioterapeuta le atendía el problema en el pie, las cámaras destacaron una ampolla en el pie del serbio. Lo que provocó la repugnación de los telespectadores, quienes a través de redes sociales expresaron su malestar con haber visto el "horrible" pie de Djokovic.