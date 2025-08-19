El US Open bate todos los récords: este es el astronómico premio que repartirá a sus participantes

Después de un Masters 1.000 de Cincinnati lleno de problemas y con una final que acabó siendo descafeinada por la retirada de Sinner en el primer set frente a Alcaraz, los jugadores se preparan para disputar el último Grand Slam de la temporada: el US Open.

Un torneo que, una vez más, vuelve a situarse como el más poderoso del tenis mundial gracias a un fondo histórico de 77 millones de euros, con 4,29 millones reservados para cada campeón individual del certamen.

El crecimiento en las ganancias es notable: supone un incremento del 39% sobre lo que recibieron los vencedores en 2024, cuando el premio máximo alcanzó los 3,3 millones de euros, consolidando al US Open como referencia en el reparto económico del circuito.

En términos globales, el bote total también refleja una subida del 20% en comparación con los 69 millones distribuidos el año pasado, lo que fortalece la visión de Flushing Meadows como escenario líder respecto a prestigio, tradición y capacidad de atracción financiera.

Si se mide frente a la competencia, el contraste resulta claro: Wimbledon destinó este verano 62,1 millones de euros, otorgando 3,5 millones a cada campeón. Las cifras del US Open superan ampliamente a los otros Grand Slams, confirmando su acelerada escalada monetaria.

Jannik Sinner, con el trofeo de Wimbledon. REUTERS

El beneficio no es exclusivo de los ganadores finales. Incluso los tenistas que caigan en la ronda inicial se marcharán con 101.200 euros, representando un 10% más que el año anterior y mostrando una atención creciente hacia los jugadores con menor recorrido en el campeonato.

Mayor igualdad

Este gesto responde a demandas constantes. A comienzos del año, los veinte mejores del ranking mundial enviaron una petición a los organizadores de los cuatro torneos grandes, solicitando mejoras y un reparto más justo de los beneficios, con especial atención a rondas intermedias e iniciales.

Ante esta presión, la Federación Estadounidense (USTA) emitió un comunicado oficial subrayando que se han aplicado incrementos de doble dígito en cada instancia del certamen. La intención, remarcan, es beneficiar equitativamente a todos los atletas, sin descuidar las rondas decisivas.

En el apartado de dobles, los ajustes también resultan significativos. El bote total alcanzará los 4,4 millones de euros; un incremento del 23% con relación a 2024, elevando la importancia económica y deportiva de esta modalidad, tradicionalmente menos visible que los cuadros individuales.

Como gran novedad, las parejas campeonas tanto en dobles masculinos, femeninos como mixtos alcanzarán por primera vez 858.100 euros. Se trata de un incentivo sin precedentes destinado a reforzar el protagonismo de las modalidades de equipo dentro del torneo de Nueva York.

Otros gastos

Más allá del dinero en premios, la organización invertirá 4,6 millones de euros en gastos de traslado y alojamiento para los participantes en el cuadro principal. La fase previa también experimentará incrementos, alcanzando un total de 7,36 millones destinados a los jugadores aspirantes.

Cada competidor contará con 920 euros fijos para transporte, junto a dos habitaciones garantizadas en el hotel oficial o, si lo prefieren, un suplemento diario de 552 euros. Además, se ofrecerá servicio gratuito de encordado, hasta cinco raquetas por ronda, sin coste.

El US Open 2025 se celebrará en Flushing Meadows entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre. A través de estas medidas, consolida su imagen de torneo innovador, competitivo e imprescindible, desafiando claramente al resto de los grandes campeonatos del tenis mundial.

Desglose completo de los premios en metálico del US Open 2025:

Cuadros individuales

RONDA USD EUR Campeón 5.000.000$ 4.290.500€ Subcampeón 2.500.000$ 2.145.250€ Semifinalistas 1.260.000$ 1.081.206€ Cuartofinalistas 660.000$ 566.346€ Octavos de final 400.000$ 343.240€ Dieciseisavos de final 237.000$ 203.370€

Cuadros dobles (por equipo)

RONDA USD EUR Campeones 1.000.000$ 858.100€ Subcampeones 500.000$ 429.050€ Semifinalistas 250.000$ 214.525€ Cuartofinalistas 125.000$ 107.262€ Octavos de final 75.000$ 64.358€ Dieciseisavos de final 30.000$ 25.743€

Dobles mixtos (por equipo)