Alcaraz y Raducanu se despiden a las primeras de cambio del dobles mixto del US Open

Ganó en Cincinnati en una final algo descafeinada por la lesión de Sinner y Alcaraz puso rumbo directamente a Nueva York para disputar el torneo de dobles mixtos del US Open junto a Emma Raducanu.

Ambos fueron recibidos como auténticas celebridades, pero su historia terminó a las primeras de cambio tras una derrota en dos 'mini sets' frente a Jack Draper y Jessica Pegula.

Dejaron algunos puntos que levantaron a los aficionados de sus asientos, pero no fueron capaces de seguir adelante en el torneo tras perder de forma clara por un doble 4-2.

Carlos Alcaraz hits an AROUND THE NET POST shot in his US Open mixed doubles match with Raducanu against Pegula and Draper



pic.twitter.com/WS5p2iB55c — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 19, 2025

Un resultado que no tiene prácticamente nada relevante a nivel deportivo, pero que cortó de raíz la posibilidad de ambos de llevarse al bolsillo más de 800.000 euros. Ese era el premio si se proclamaban campeones. Pasar a cuartos les hubiera supuesto 85.000 euros.

Centrado en el individual

Perder en primera ronda servirá para que Alcaraz tenga este miércoles 20 de agosto como su primer día de preparación para la conquista del segundo US Open de su carrera. Un título muy esperado por el murciano para resarcirse de lo ocurrido en Wimbledon hace algo más un mes.

Y es que Alcaraz tiene mucho en juego en este Grand Slam. Ahora mismo suma cinco por los cuatro de Sinner por lo que dejar que el italiano se corone como campeón supondría una mala noticia para el de El Palmar.

Del mismo modo, en el US Open está en juego el número 1 del mundo. Las cuentas son claras para Alcaraz. Si gana, será número 1 del ranking ATP. No importa lo que haga Sinner, el español tiene claro lo que tiene que hacer.