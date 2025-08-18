Saltan las alarmas con Djokovic: las preocupantes imágenes del serbio a las puertas del US Open

Con las rondas de clasificación en juego del US Open y, a la espera de que vayan debutando los cabezas de serie, uno de los máximos favoritos ha hecho saltar todas las alarmas sobre su posible estado físico: Novak Djokovic.

El tenista serbio, actual número 7 del ranking ATP, ha sido visto entrenando este lunes en el exclusivo complejo turístico montenegrino de Porto Novo. En las imágenes, grabadas por el medio serbio 'Sport Klub', se aprecian unas posibles molestias de 'Nole'.

Concretamente, se ve al tenista balcánico junto a otra persona tocándose la parte posterior de su rodilla izquierda y haciendo una serie de movimientos de flexión para tratar un tipo de daño.

Novak Djokovic's recent practice session🤔



It looks he still has some issues on his thigh before the US Open?😥(Toronto's tournament direction clarified that he withdrew due to injury↓ )



Again, I have to say, when Zimaglia worked for him solely, Novak never won a title🙄👋 pic.twitter.com/4S8ScaxyYu — 💊💊😘🐏 (@NovakAnalysis) August 16, 2025

Instantes después, se aprecia a Djokovic realizando varios saques sin forzar demasiado y ejercer mucha presión sobre la rodilla.

Una situación no hace otra cosa que añadir incertidumbre a su presencia en el US Open, ya que Djokovic está inscrito también en el cuadro de dobles mixtos, donde está previsto que debute este mismo martes, junto a la también serbia Danilovic, contra la pareja rusa formada por Medvedev y Andreeva.

Sin rodaje

El nivel de Djokovic en el US Open será toda una incógnita. Y es que el serbio ha estado alejado de las pistas durante el último mes después de ser arrollado por Sinner en las semifinales de Wimbledon.

De hecho, allí ya tuvo algunas molestias físicas y decidió no disputar el Masters 1.000 de Toronto y el de Cincinnati para priorizar su recuperación y poner todo el foco en el último Grand Slam de la temporada.

En entrevistas recientes y ruedas de prensa previas, Djokovic sí ha abordado que su principal motivación a esta altura de su carrera es llegar competitivo a los eventos grandes y que la gestión física es clave para alargarla.

Hace ya un tiempo que el balcánico no levanta un Grand Slam. Fue precisamente en el US Open 2023 donde se impuso en la final a Medvedev y dejó su cuenta en 24 majors. Un contador que no se ha movido desde entonces y que cada vez es más probable que no lo haga.

La edad de Djokovic, sus problemas físicos... pero la principal razón es la irrupción de Alcaraz y Sinner. Tanto el español como el italiano están muy por encima del resto y parece poco probable que alguien les pueda mojar la oreja. Djokovic lo intentará en estas próximas semanas. Será un reto mayúsculo tanto a nivel físico como tenístico.