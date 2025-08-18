Este es el millonario premio que ha ganado Carlos Alcaraz tras ganar la final del Masters 1.000 de Cincinnati ante Sinner

La final del Masters 1.000 de Cincinnati no terminó como a todo el mundo le gustaría, con los dos tenistas desplegando su mejor nivel para imponerse a su rival. La fiebre le jugó una mala pasada a Jannik Sinner, quien estuvo desconectado durante los 20 minutos que duró el partido.

La expectación en Ohio era máxima, como siempre cuando se enfrentan los dos mejores tenistas del momento. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner escribían un nuevo capítulo en su ya clásica rivalidad tan solo 36 días después de citarse en la final de Wimbledon.

La gran final del Masters 1.000 no solo ha puesto en juego un millonario premio económico, sino también puntos cruciales en la carrera por el número uno del ranking mundial.

El premio en juego

La organización del torneo reparte en esta edición un total de 9,1 millones de dólares en premios, de los cuales la mayor parte se concentra en el cuadro individual masculino.

Por ganar la final, Carlos Alcaraz se va a llevar 1.124.380 dólares, una cifra que consolida al Masters 1.000 de Cincinnati como uno de los torneos más rentables fuera de los Grand Slams.

Jannik Sinner, por su parte, recibirá 597.890 dólares, prácticamente la mitad, aunque igualmente una recompensa significativa para quien no logre alzar el trofeo.

El reparto muestra la dimensión del torneo, ya que incluso los semifinalistas se aseguraron más de 330.000 dólares, y llegar a cuartos significó un premio cercano a los 190.000. Pero solo el campeón ha alcanzado el codiciado cheque millonario.

Los ingresos en 2025

Tanto el murciano como el transalpino están protagonizando una temporada de ensueño que no solo se traduce en títulos, sino también en ganancias históricas.

Alcaraz había ingresado hasta el momento 10.105.162 dólares en premios antes de llegar a esta final, gracias a su espectacular regularidad en torneos de todo tipo.

Por su parte, Sinner acumulaba 9.035.053 dólares, impulsado por su triunfo en Wimbledon y su dominio en pista dura durante los últimos meses.

El resultado de esta final puede marcar un nuevo punto de inflexión en esta carrera económica. Para Alcaraz, con este triunfo supera con holgura los 11 millones en el año y acerca aún más a los registros de Novak Djokovic en sus temporadas más exitosas.

Mientras que la derrota de Sinner no solo tendrá consecuencias en el ranking, sino también ya que se rompe su racha de 26 victorias consecutivas en pista rápida.

Alcaraz celebra un punto contra Zverev en la semifinal del Masters 1.000 de Cincinnati. REUTERS

Construyendo una rivalidad

El duelo de Cincinnati ha sido el 14º enfrentamiento entre ambos, y la cuarta final consecutiva que disputan en apenas tres meses.

El balance global favorece a Alcaraz por 9-5, aunque el último precedente había caído del lado del italiano en Wimbledon, donde se impuso con autoridad para conquistar el tercer Grand Slam de su carrera.

El murciano había llegado a esta cita tras derrotar con solvencia a Alexander Zverev y haber alcanzado su séptima final consecutiva en el circuito. Alcaraz ha levantado su sexto título de la temporada y el primero en Cincinnati, donde en 2023 cayó en la final ante Novak Djokovic.

Sinner, por su parte, ve cortada una racha histórica de 26 victorias consecutivas en pista dura, igualando la marca que Rafael Nadal alcanzó en 2013.

La lucha por el nº1

Más allá del dinero, Cincinnati tiene un peso decisivo en el ranking. Sinner defiende el número uno del mundo con una diferencia de 3.430 puntos sobre Alcaraz.

Lo bueno para el español es que en esta gira Carlos defiende muy pocos puntos. Tras ganar aquí, hacerlo también en el US Open se ha convertido en una obligación si quiere recuperar el trono mundial.

Alcaraz y Sinner tras el partido de Indian Wells 2024. EFE

Un nuevo Clásico

Alcaraz y Sinner han elevado sus enfrentamientos a la categoría de clásico moderno, monopolizando los títulos más importantes desde 2024.

La comparación con la era de Federer y Nadal resulta inevitable, pues solo ellos habían encadenado finales en Roland Garros y Wimbledon como lo han hecho el español y el italiano en este 2025.

Con apenas 22 y 23 años, respectivamente, ambos parecen destinados a dominar el tenis durante la próxima década.

La final de Cincinnati no solo otorgará un título y un millonario premio, también reforzará el legado de una rivalidad que cada vez más aficionados consideran histórica.

En definitiva, el duelo en Ohio será mucho más que un partido: decidirá quién se lleva el cheque millonario, marcará un nuevo capítulo en una rivalidad apasionante y servirá como prólogo de un US Open que promete ser un gran espectáculo.