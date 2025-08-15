Un legendario entrenador pone a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por delante del 'Big Three': "Están cambiando el tenis"

Se fue el 'Big Three' (con Djokovic dando todavía sus últimos coletazos) y el tenis ha pasado a estar en manos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Dos jugadores prácticamente perfectos y que arrollan a las grandes raquetas del circuito sin apenas miramientos.

Un claro ejemplo es lo ocurrido este jueves en el Masters 1.000 de Cincinnati. En un abrir y cerrar de ojos Sinner pasó por encima de Auger-Aliassime, número 23 del mundo y 18 en la 'race' de 2025. Le endosó un 6-0, 6-2 sin dejarle ninguna opción y como si de un tenista challenger se tratara.

Tanto Sinner como Alcaraz se han repartido los tres Grand Slams disputados este año y dos de los cuatro Masters 1.000 jugados (y eso que en Toronto no participaron). Sin duda, ganar un trofeo con el italiano y el español enfrente es prácticamente una utopía.

Sobre esta superioridad de Alcaraz y Sinner habló el legendario entrenador estadounidense Rick Macci, quien en su día fue mentor de las hermanas Williams. Lo hizo en una entrevista para Tennis365 en la que aseguró que "estamos viendo algo especial", en referencia al número 1 y 2 del mundo.

"Están cambiando el juego. Sinner está cambiando el juego en cuanto a la consistencia con la que golpeas la pelota con calidad", dijo el estadounidense.

Rick Macci, antiguo entrenador de las hermanas Williams. EFE

Y luego Alcaraz, qué completo… bien, los entrenadores deberían enseñar a los niños pequeños esa integridad en la variedad del juego y, obviamente, la dejada", confesó Macci sobre la forma en la que los dos cracks del tenis actual están cambiando el tenis en la actualidad.

Más impacto que el 'Big Three'

Del mismo modo, Rick Macci también se mojó en la comparación entre Alcaraz y Sinner frente al legendario 'Big Three', un trío de jugadores compuesto por Roger Federer, Rafa Nadal y Djokovic que cambió para siempre la historia del tenis.

"Estamos viendo algo especial en tiempo real, el juego es muy diferente a causa de las raquetas, las cuerdas, el atleta en sí o la velocidad de la bola", dijo en comparación a la época de los tres grandes tenistas de la historia.

Hay todo tipo de modificaciones que hace la 'Next Gen' para sacar la máxima velocidad y el máximo giro de pelota. Es alucinante", concluyó el americano.