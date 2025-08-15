La dupla Alcaraz- Raducanu, bautizada como 'Alcaranu', corre peligro de debutar en el dobles mixto del próximo US Open

El revuelo causado por la pareja formada entre Carlos Alcaraz y la británica Emma Raducanu en el formato de dobles mixto del US Open podría tener un final decepcionante.

Estaba previsto que la pareja, bautizada como Alcaranu, se estrenase en este inédito campeonato de exhibición organizado durante la US Open Fan Week, entre el 19 y el 20 de agosto.

Sin embargo, las altas temperaturas y las tormentas que han provocado estragos en el calendario del Masters 1.000 de Cincinnati podrían arruinar el evento por la falta de tiempo entre ambas competiciones.

Carlos Alcaraz disputa este viernes su partido de cuartos de final ante Rublev. En caso de acceder a la final masculina, programada para este lunes 18, habría menos de 20 horas para descansar y viajar los 450 kilómetros que separan Ohio de Nueva York. Todo ello si no se producen nuevos retrasos en los partidos.

La situación también afecta al otro gran candidato al título en Cincinnati. Jannik Sinner acordó formar pareja con Emma Navarro, aunque otra final intensa entre los dos tenistas del momento les dejaría lo suficientemente exhaustos como para replantearse su participación.

Otras parejas que han causado mucho interés son las formadas por Stéfanos Tsitsipas y Paula Badosa, o Novak Djokovic con Olga Danilovic. En este caso, ninguno de los cuatro está compitiendo y no tendrían problemas para participar.

A STAR-STUDDED 🤩 lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



More info: https://t.co/bIMJGbf3qI pic.twitter.com/Hw1yA87pgj — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

Máxima expectación

El US Open reveló 14 de las 16 parejas confirmadas para su revolucionario Campeonato de Dobles Mixtos 2025, con inscripciones cerradas el 28 de julio.

Este formato innovador, programado para el 19 y 20 de agosto, ha logrado atraer a nueve de los diez mejores jugadores del ranking mundial masculino y femenino, incluyendo figuras de la talla de Aryna Sabalenka, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Paula Badosa y la mediática dupla formada por "Alcaranu".

La estrategia de los organizadores estadounidenses para revitalizar el interés en esta modalidad está demostrando su efectividad, generando una gran expectación entre los aficionados al tenis.

Sin embargo, lo apretado del calendario podría impedir que algunas de las figuras más esperadas participen, como es el caso de Alcaranu.