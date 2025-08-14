Carlos Alcaraz - Andréi Rublev, Masters 1000 de Cincinnati: horario y dónde ver por TV el partido de tenis

Como es habitual en él, Carlos Alcaraz comenzó algo irregular el Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, con el transcurso del torneo el español va ganando sensaciones y eso se traslada sobre la pista mejorando sus prestaciones. Tras ganar a Luca Nardi, su siguiente escollo será Andréi Rublev.

Y es que ante el italiano, Alcaraz mostró su mejor versión en el torneo norteamericano, desplegando un primer set impecable donde quebró el servicio de Nardi desde el inicio y no cedió ni un solo juego.

Por su parte, Andréi Rublev, número 11 del ranking ATP, avanzó a cuartos tras superar al argentino Francisco Comesaña por 6-2 y 6-3 en apenas una hora y cuatro minutos. El moscovita de 27 años llega con la confianza y la experiencia de haber plantado cara al de El Palmar en Wimbledon.

Los números favorecen al español en un balance histórico de 3-2 tras cinco enfrentamientos previos. Su último duelo fue precisamente en los octavos de final del All England Club, donde Alcaraz remontó con mucho sufrimiento.

El español perdió el primer set y terminó imponiéndose por 6-7(5), 6-3, 6-4 y 6-4 en dos horas y 43 minutos. En aquel partido, el español desplegó 22 saques directos, el segundo mejor registro de su carrera, para neutralizar la potencia del ruso.

¿Cuándo se juega el partido entre Alcaraz y Rublev del Masters 1.000 de Cincinnati?

El duelo entre el jugador español y el tenista ruso se disputa este viernes 15 de agosto en un horario todavía por definir cuando se oficialice el turno de juego de la jornada.

¿Dónde se juega el partido entre Alcaraz y Rublev del Masters 1.000 de Cincinnati?

Este choque que enfrenta al 2 y el 72 del ranking se disputará en la pista central del Masters 1.000 de Cincinnati.

¿Cuándo se podrá ver el partido entre Alcaraz y Rublev del Masters 1.000 de Cincinnati?

El partido de cuartos de final de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Cincinnati ante Andréi Rublev se podrá ver en los canales deportivos de Movistar+. Esta plataforma ofrecerá todo el torneo bien en Movistar Plus, Vamos y otros canales temáticos destinados al deporte.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto del partido que enfrenta a Carlos Alcaraz ante Andréi Rublev en los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati.