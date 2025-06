Alcaraz se proclama campeón del torneo de Queen's tras ganar a Lehecka y reafirma su candidatura para Wimbledon

Carlos Alcaraz quiere repetir el mismo recorrido que dio en 2023 en el circuito de hierba: primero ganó el ATP 500 de Queen's y después se coronó en Wimbledon. Dos años después, ha dado el primer paso tras vencer a Jiri Lehecka en la final del torneo londinense [Narración y estadísticas del partido].

La adaptación a la superficie de hierba no fue sencilla para un tenista murciano que empezó con dudas, sin llegar a desplegar su mejor nivel. No obstante, con el paso de las rondas ganó confianza y en la final ante el checo supo leer a la perfección el partido en una muestra de madurez que no va acorde a su edad.

Como sucedió en cuartos y en semifinales, Alcaraz no cedió ningún juego en su saque, lo que mermó las posibilidades de un Lehecka que necesitó del tie-break en el segundo set para empatar un partido que se había puesto muy cuesta arriba tras la primera manga.

No le afectó en absoluto a Carlitos puesto que en el tercer set empezó arrollando y en el segundo servicio del tenista checo, ya le hizo la primera rotura, la segunda de todo el partido. A partir de ahí, el objetivo era mantener el nivel mostrado en los últimos días.

Jiri Lehecka fue un hueso muy duro de roer con un juego parecido al que ha registrado Alcaraz en el Andy Murray Arena, muy fuerte en su servicio y con gran acierto en la derecha y el resto. Sin embargo, cuando al otro lado de la pista está el número dos del mundo con un nivel superlativo, poco hay que hacer.

Rozando la perfección

Tal y como sucedió hace justo 24 horas en la semifinal ante Roberto Bautista, Alcaraz tuvo que mostrarse muy sólido y trabajar poco a poco un partido que resultó de lo más igualado.

El primer set se lo llevó en el momento cumbre, con el 5-5 le hizo el primer y único break a un Lehecka que no pudo encontrarle las cosquillas al español en su servicio.

Mientras que la segunda manga se desarrolló de igual manera que en la primera, aunque en esta ocasión no hubo ninguna rotura. El tie-break iba a dictar sentencia y Alcaraz se mostró errático, oportunidad que no desaprovechó Lehecka para llevarse el segundo set con varios 'aces'.

Alcaraz, durante la final de Queen's contra Lehecka. REUTERS

Sus famosas desconexiones no hicieron acto de presencia en la hierba londinense y el tercer set fue coser y cantar después de haberle hecho el primer break a Lehecka. Con un servicio letal, Alcaraz encarriló el partido y el tenista checo decidió tirar la toalla.

Las sensaciones para Wimbledon son muy buenas después de una gran preparación en la superficie de hierba. El de El Palmar encadena 18 victorias consecutivas, cifra que buscará seguir ampliando a partir del 30 de junio cuando se dispute el tercer Grand Slam de la temporada.