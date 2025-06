Sinner, alto y claro sobre las secuelas que le dejó Alcaraz en Roland Garros: "Pasé varias noches sin dormir"

El regreso de Jannik Sinner a la competición llega esta semana en el ATP 500 de Halle, donde el actual número uno del mundo defenderá el título que conquistó el año pasado sobre hierba, su única prueba antes de Wimbledon.

En Alemania debutará frente al local Yannick Hanfmann y espera mantener su renta en lo alto del ranking ATP. Carlos Alcaraz, por su parte, emprenderá su preparación en el torneo de Queen's —junto a su compatriota Alejandro Davidovich— por tercer año consecutivo.

El tenista de San Cándido afronta el torneo de Halle todavía marcado por la derrota en la final de Roland Garros ante Alcaraz: "Para mí es positivo jugar otro torneo, cada partido es un nuevo comienzo y me obliga a estar preparado mentalmente para darlo todo en la pista", dijo.

Y añadió: "He pasado varias noches sin dormir, aunque creo que todo va a mejor. Mi familia y mis amigos me apoyan, y eso es lo más importante para mí. El tenis es importante en mi vida pero mi familia y mis amigos lo son más. Pero aún sí sigo pensando a menudo en ese partido".

El propio Sinner admite tener presente los "y si..." de aquel duelo: "A menudo me lamento de los tres puntos de partido que dejé escapar ante Alcaraz en Roland Garros [...] Pero debo olvidar las cosas negativas y ver qué puedo hacer aquí en Halle".

Para dejar atrás la decepción, el italiano regresó a casa junto a sus seres queridos y paró el ritmo frenético del circuito. "He estado relajado con mi familia. Hemos hecho una barbacoa, jugué a tenis de mesa... cosas normales, nada especial".

"Me gusta volver a casa cuando hay mucho jaleo, me siento seguro en mi casa y con mis amigos. Saben cómo soy y cómo era antes. Me conocen muy bien. He estado relajado [...] Ahora sólo me importa dar el cien por cien en este torneo", terminó.

Carlos Alcaraz, con el trofeo de Roland Garros EFE

La rivalidad que mantiene con Alcaraz sobre la pista también se traslada a la clasificación: Sinner conserva una renta de 2.030 puntos sobre el murciano, quien aún puede recortar 950 antes del inicio de Wimbledon —del 30 de junio al 13 de julio—.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero defiende tan solo 50 puntos de sus octavos en Queen’s (derrota ante Jack Draper), mientras que Sinner parte con 500 tras su triunfo en Halle la temporada previa.

Con 54 semanas ininterrumpidas como número uno y con la gira americana de pista dura y el US Open en el horizonte, Sinner tiene garantizado el liderazgo hasta finales de verano.

Solo un nuevo tropiezo en hierba podría poner en riesgo su reinado; Alcaraz, defensor de la corona en Wimbledon, será su principal amenaza.

Ambos jugadores serán los primeros cabezas de serie en el sorteo que se celebrará en las instalaciones del All England Club el viernes 27 de junio, lo que garantiza que solo podrían cruzarse en una hipotética final.