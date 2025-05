Quién es Kei Nishikori, el próximo rival de Carlos Alcaraz en Roland Garros

El debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros no será sencillo. Al menos por nombre. El tenista español se verá las caras contra el japonés Kei Nishikori. Este jueves se sorteó el cuadro del segundo Grand Slam del año.

Nishikori será el primer rival de Alcaraz en su camino para defender la corona de Roland Garros. El japonés, de 35 años, ocupa actualmente el puesto 62 en el ranking ATP, pero no hay que olvidar su historial en el circuito.

En 2015 llegó a ser el cuarto mejor del mundo. Doble semifinalista del US Open, en Roland Garros alcanzó los cuartos de final hasta en tres ocasiones (2015, 2017 y 2019). Tanto en Australia como en Wimbledon, su barrera también fueron los cuartos.

Sin un gran recorrido en los Grand Slam, Nishikori tampoco llegó a levantar jamás un título Masters 1.000 —la segunda categoría por orden de importancia—. Perdió finales en Miami, Montecarlo, Canadá y Madrid —en 2014, ante Rafa Nadal—.

En su larga carrera, Nishikori ha ganado un total de 12 títulos, incluidos seis ATP 500 y otros seis ATP 250. Entre ellos hay dos trofeos del Conde de Godó, que ganó consecutivamente en 2014 y 2015.

Nishikori en el US Open EFE

Veterano del circuito, en el pasado Mutua Madrid Open alcanzó su victoria 450 en torneos Masters 1.000. Una buena noticia para él en medio de un calvario con las lesiones que se ha alargado durante los últimos cuatro años.

"Me he acostumbrado al sufrimiento, a tener que luchar el doble de lo normal por competir, pero eso me hace disfrutar del viaje mucho más", decía entonces en declaraciones a ATP Tour.

En el cara a cara entre Alcaraz y Nishikori sólo hay dos precedentes. El primero se dio se segunda ronda del Masters 1.000 de París-Bercy en 2022.

El más reciente ocurrió este mismo año, en el Abierto de Australia, en la primera ronda. Ambos partidos los ganó Alcaraz sin ceder un sólo set frente a su rival japonés.

Carlos Alcaraz, junto a Juan Carlos Ferrero en un entrenamiento previo a Roland Garros EFE

El cuadro de Carlos Alcaraz

El sorteo del cuadro favoreció a Alcaraz frente a sus principales rivales. El murciano evita a la mayoría de ellos por su lado. Sinner, Zverev, Draper y Djokovic sólo podrían verse las caras con el pupilo de Ferrero en la gran final.

Las grandes amenazas en el lado del cuadro de Alcaraz serán el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti, con quienes se vería en unas potenciales semis.

El arranque del torneo será cómodo para Alcaraz. De ganar a Nishikori, se enfrentaría al ganador del duelo entre Fabian Marozsan y Luca Nardi. En tercera ronda esperaría, a priori, el belga Zizou Bergs.

En octavos ya aparecen nombres más reconocibles, como son Stefanos Tsitsipas o Ben Shelton. En un potencial duelo de cuartos, el rival esperado saldría del dúo de Casper Ruud y Tommy Paul.