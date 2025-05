Alcaraz - Sinner, tercera final y siete meses sin medirse: Roma escribe el capítulo más incierto de su rivalidad

La final soñada en Roma es una realidad y situará frente a frente a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Se trata de su undécimo duelo, el tercero que dirimen en un partido por un título —después de la victoria del italiano en Umag 2022 y la del español en Pekín 2024—, y el primero desde hace siete meses. Las dos mejores raquetas del mundo no se veían las caras desde el 2 de octubre de 2024.

La rivalidad entre ambos ha crecido vertiginosamente en menos de cuatro años. Siete de sus diez enfrentamientos anteriores tuvieron lugar sobre pista rápida, dos en tierra batida —la superficie de este Masters 1.000 de Roma— y uno sobre hierba, en Wimbledon 2022. Con un balance favorable al murciano, 6-4, la estadística enfatiza la superioridad del murciano en el mano a mano.

La última batalla ocurrió en el Masters 1.000 de Pekín 2024, donde Alcaraz se impuso 6-7(6), 6-4 y 7-6(3). Fue la última derrota de Sinner antes de su sanción de tres meses por un positivo en clostebol. Desde aquel día encadena 26 victorias consecutivas.

En tierra batida, los dos ya se cruzaron en el último Roland Garros y en la final de Umag de 2022. En París, Carlos Alcaraz ganó en semifinales por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3; mientras que en Croacia el triunfo correspondió a Jannik Sinner (6-7(5), 6-1 y 6-1).

El torneo romano añadirá un nuevo capítulo a su serie de duelos de gran nivel. Será la tercera vez que se vean en una final, y la segunda reduciendo a sólo los Masters. Con la presión de un torneo que otorga 1.000 puntos ATP, la incertidumbre se palpa en ambos vestuarios.

La trayectoria de Alcaraz en los Masters 1.000 es notable. Este viernes alcanzó la cifra de 100 partidos disputados en esta categoría, con 77 victorias. Aspira a su séptimo título en este nivel, tras sus logros en Madrid (2022 y 2023), Indian Wells (2023 y 2024), Miami (2022) y Montecarlo (2025).

Sus números por torneos son sobresalientes: 20-3 en Indian Wells, 15-2 en Madrid, 13-4 en Miami, 6-1 en Roma, 6-4 en Cincinnati, 5-1 en Montecarlo, 5-2 en Shanghái, 5-4 en París-Bercy y 2-2 en Canadá.

Aun así, está lejos de los récords históricos: el actual líder estrella es Novak Djokovic (414-94, 40 títulos), seguido por Rafa Nadal (410-90, 36 títulos) y Roger Federer (381-108, 28 títulos).

En cuarta y quinta posición aparecen Andy Murray (230-101, 14 títulos) y Andre Agassi (209-73, 17 títulos). Mientras tanto, el palmarés de Sinner refleja 83 triunfos y 26 derrotas en 109 encuentros de Masters 1.000, con cuatro títulos en su cuenta.

Unas semifinales con dudas

El camino de Alcaraz hacia la final ha estado lejos de ser plácido. En semifinales se enfrentó a Lorenzo Musetti, resistió un inicio arrollador del italiano y, pese a acumular 42 errores no forzados —cifra similar a los 44 de su rival—, se impuso mostrando su gran solvencia en la superficie: suma 26 victorias por solo dos derrotas desde mayo de 2024 sobre arcilla.

Por su parte, Sinner tuvo que remontar ante Tommy Paul. Tras ceder el primer set 1-6, reaccionó con un contundente 6-0 y cerró la contienda con un 6-3.

"Si quiero ganar el domingo tengo que jugar mi mejor tenis porque Carlos jugó hoy [ante Musetti] un tenis increíble", afirmó este viernes Sinner aún en pista. Más tarde, en rueda de prensa, añadió: "Es algo diferente. Nos conocemos bien y es especial compartir pista con él. Es un gran examen para mí, para saber dónde estoy, justo antes de los dos Grand Slam".

"Somos dos jugadores muy distintos. Cuando jugamos en contra, el nivel es muy alto, porque nos empujamos a hacer cosas que normalmente no hacemos. Esta vez, en mi caso, es algo diferente, porque estoy en una situación que nunca he vivido. Somos jóvenes y jugamos buen tenis", concluyó el italiano.

A Alcaraz le tocó hablar antes y se pronunció sobre la relación con su rival: "Al final cada uno mira por los suyos, habrá gente que escriba o quieren que estén detrás de él. Yo no hablé con Sinner, pero al final es un circuito, nos podemos llevar mejor o peor. Yo tengo gran relación fuera de pista, pero no somos cercanos".

"Es complicado cuando peleas por esos puestos, cuando compites cara a cara. Pero tengo gran respeto por él, por lo que ha hecho después de tres meses y me alegro mucho de su vuelta. No he hablado con él, pero es normal que se sienta decepcionado de que alguno no haya hablado", añadió Alcaraz, dejando entrever que la tensión solo añade dramatismo a una final ya de por sí histórica.

Sin que ninguno de ellos esté en su mejor momento y las dudas flotando en el aire, Roma escribirá el capítulo más incierto de esta rivalidad. Este domingo, sobre la tierra batida del Foro Itálico, se enfrentan los dos aspirantes a dominar el tenis global en los próximos años: Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner, un duelo que promete elevar aún más el listón de la élite mundial.