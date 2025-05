Fernando Callejo, psicólogo deportivo: "Paula Badosa no está condenada. Prevenir una nueva depresión dependerá del físico"

Paula Badosa ha vuelto a las andadas con respecto a la fractura ocasionada por el estrés en una vértebra de la espalda. La tenista renunció a disputar el Mutua Madrid Open y a pesar de confirmar su presencia en el Masters 1.000 de Roma, a última hora decidió no saltar a la pista para enfrentarse a Naomi Osaka.

La tenista española, que llegó a ser la número 2 del mundo en 2022, tocó fondo hace justo un año. El pasado 20 de mayo quedó relegada al puesto 140 en el ranking WTA. A lo largo de los dos últimos años, Paula Badosa ha cambiado su rutina de entrenamiento y ha fortalecido su salud mental a raíz de la ayuda psicológica y la meditación.

Tras Australia, todo hacía indicar que 2025 era el año de su regreso. No obstante, ha sido un mero espejismo. EL ESPAÑOL ha entrevistado a Fernando Callejo, especialista en la terapia deportiva, de la clínica UPAD Psicología y Coaching, quien ha analizado el proceso en el que se encuentra inmersa la catalana.

Paula Badosa ha recaído de su lesión de espalda y después de no estar en Madrid, tampoco estará presente en Roma (con las consecuencias que conlleva al perder los 120 puntos de los octavos de final del año pasado). Ha pasado justo un año desde que esta lesión crónica le hiciera tocar fondo en la capital española y, a pesar de renacer cual ave fénix, sigue sin encontrar su mejor nivel.

La pesadilla volvió en el Mérida Open y las sensaciones se confirmaron en Indian Wells y en Miami. Paula Badosa no ha podido competir este año en la temporada de tierra batida, por lo que llegará sin apenas ritmo de competición sobre la arcilla antes de Roland Garros, cita que comienza en 17 días y cuya participación es toda una incógnita.

El dolor eterno

2023 fue el año que ha marcado la carrera de Paula Badosa. Una temporada que estuvo marcada por las lesiones y que a día de hoy todavía arrastra algunas secuelas. La tenista libra una lucha diaria por jugar al tenis desde que le detectaron una fractura por estrés en una vértebra.

"Fue una fractura por estrés en la vértebra L4/L5, que no se estaba recuperando bien. Luego las articulaciones facetarias estaban inflamadas todo el tiempo. Cada vez que hacía ejercicios, tenía que parar porque no respondía bien. Cuando pensé en parar fue cuando me estaba poniendo las inyecciones, porque me dijeron que tenía que ponerme un máximo de tres al año, y ya estaba tomando la segunda. Era el cuarto mes del año. Estaba jugando al límite con eso también".

"Hay días en que no me siento bien y me pregunto si merece la pena. [...] Fue muy duro. Lloré mucho, y aún lloro todavía cuando hablo con los médicos, pero al mismo tiempo tengo esta personalidad de decir: 'Voy a superarlo, voy a seguir luchando'. Soy así de terca, pero creo que en este caso me puede ayudar", reconoció el año pasado en la presentación del Masters 1000 de Madrid.

Paula Badosa durante el partido de semifinales ante Sabalenka. Reuters

El calvario de la española parece no tener fin, por lo que "si las terapias psicológicas más tradicionales (aunque efectivas) no están dando el resultado esperado, quizás sería bueno utilizar otro tipo de terapias como por ejemplo, la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) o el Biofeedback, que permitieran a Paula Badosa a aceptar su dolor y sus correspondientes limitaciones para tomar conciencia de sus respuestas fisiológicas (tensión muscular, frecuencia cardíaca) y aprender a autorregularse", aconseja Fernando Callejo.

A pesar del oscuro horizonte que cubre el futuro de la tenista, todavía "es posible recuperar la confianza, reconstruir su identidad deportiva y volver a disfrutar del tenis, incluso desde una nueva versión más fuerte y resiliente", reconoce el especialista.

El aspecto psicológico

En un deporte como el tenis donde la fortaleza mental es realmente el arma más poderosa para contrarrestar los golpes de tu oponente, la labor del psicólogo especialista en coaching deportivo es vital.

"Aunque las lesiones dejan huella, también ofrecen aprendizajes valiosos. Con el apoyo adecuado y el tiempo, Paula puede transformar ese posible miedo en una fortaleza que le ayude a reenfocarse y redescubrir su mejor versión. No está condenada, su historia deportiva aún puede escribir grandes capítulos", afirma Fernando Callejo.

"Con el acompañamiento psicológico adecuado, una reestructuración de metas y expectativas, y una preparación física acorde a la gran tenista profesional que es, puede prevenir una depresión. Su fortaleza, el apoyo de su entorno y trabajar sus emociones pueden ayudarle a transformar este dolor en crecimiento personal y deportivo", concluye el coach deportivo.