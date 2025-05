Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters de Roma: horario y dónde ver su próximo partido

El Masters 1.000 de Roma arranca esta semana y contará con la presencia de Carlos Alcaraz en el cuadro. El tenista español está de vuelta tras perderse el Mutua Madrid Open por una pequeña lesión. A pocas semanas de Roland Garros, ni el murciano ni su equipo quisieron arriesgar y ya está plenamente recuperado.

No han sido días fáciles para el murciano. Después de ganar en Montecarlo y brillar en el Conde de Godó, su increíble papel sobre la tierra batida en 2025 se vio truncado por una lesión en la final del torneo catalán. Unas molestias en el aductor derecho que le impidieron pelear por el título frente a Rune en plenas condiciones.

El percance llegó apenas unos días antes del Mutua Madrid Open, torneo en el que indudablemente era la gran atracción. No acudió a los entrenamientos en los días previos a su previsible debut y todas las alarmas saltaron ante una posible ausencia del de El Palmar.

El propio Alcaraz dejó dudas sobre su estado físico en la presentación de su documental de Netflix y un día después confirmó los peores presagios. Se cayó a última hora y comenzó un trabajo a contrarreloj para llegar a punto a Roland Garros.

Paró unos días y comenzó a entrenar con suavidad hasta mejorar sus sensaciones. Y parece estar listo para la batalla. Recuperado de cualquier molestia, Alcaraz estará en el Masters 1.000 de Roma que se disputa entre el 5 y 18 de mayo.

Duelo con Sinner

Alcaraz regresará a la arcilla de Roma dos años después. No estuvo presente en la última edición, pero sí lo hizo en 2023 donde cayó en segunda ronda frente al húngaro Fabian Marozsan.

Roma será un torneo importante para el murciano por varios motivos. El esfuerzo del jugador español por jugar este torneo se debe a la posibilidad de ser número 2 del mundo para Roland Garros, además de compartir cuadro con Jannik Sinner después de más de un año sin cruzarse en la superficie de tierra batida.

Como el murciano no jugó el año pasado, no defiende puntos y todo lo que gane serán puntos para el ranking. En cambio, Alexander Zverev (actual número 2) alzó el título el año pasado, por lo que necesitará volver a hacerlo para no cruzarse con Sinner en París antes de la final.

Con la presencia del español en el torneo italiano, Zverev lo tiene prácticamente imposible para mantener esa segunda posición. La distancia entre ambos en la clasificación es de apenas 200 puntos, por lo que el teutón necesitaría ganar el torneo y que el español cayera en una de las primeras rondas. Un escenario improbable.

Cuándo juega Carlos Alcaraz su próximo partido

Carlos Alcaraz hará su debut en el Foro Itálico, escenario del Masters 1.000 de Roma, el próximo viernes 9 de mayo. Por su parte, el local Sinner, primer cabeza de serie del torneo, hará lo propio un día más tarde, el sábado.

La organización del evento informó este lunes que la segunda ronda en la parte del cuadro de Alcaraz, la baja, comenzará el viernes. El murciano, con 22 años recién cumplidos, debutará ante el ganador del duelo entre el alemán Jan-Lennard Struff y el japonés Yoshihito Nishioka.

Por su parte, Sinner, primer cabeza de serie del torneo, hará lo propio el próximo sábado 10 de mayo ante el ganador del duelo entre el argentino Mariano Navone y el italiano Federico Cinà

El sorteo del torneo, que tuvo lugar este lunes en la icónica Fontana di Trevi, deparó que el duelo entre ambos sólo pudiera proucirse en una hipotética final, el próximo 18 de mayo, partido al que Sinner aseguró no tiene como objetivo alcanzar.