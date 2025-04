Mutua Madrid Open 2025, jueves 24 de abril: quién juega hoy y los partidos que no te puedes perder

El Mutua Madrid Open 2025 se pone interesante. Este jueves emergen en sus pistas las primeras figuras del cuadro, una vez superadas las fases clasificatorias. El Masters 1.000 que se disputa en la capital española desde el pasado 21 de abril hasta el 4 de mayo y reúne a las mejores estrellas tanto del circuito masculino como del femenino.

Las próximas horas serán claves para conocer qué sucede con Carlos Alcaraz. El tenista murciano aterrizó en Madrid con unas molestias que sintió en la final del Conde de Godó y es seria duda. Se teme que tenga que abandonar el torneo. La decisión se espera que sea tomada este jueves, siendo su retirada una triste noticia para todos los aficionados.

Mientras tanto, este jueves será el turno de empezar a ver algunos rostros conocidos dentro de la competición. Nombres como la vigente campeona femenina, la polaca Iga Swiatek, o el prometedor Joao Fonseca se dejarán ver en la pista central de la Caja Mágica, la Manolo Santana.

La cosa no acaba ahí. La jovencísima Mirra Andreeva también juega hoy, igual que la estadounidense Coco Gauff. En cuanto a los españoles, las grandes atracciones serán Martín Landaluce, que se enfrentará al británico Norrie, y Jessica Bouzas.

El Mutua Madrid Open 2025 se puede seguir en directo a través de RTVE, mediante su canal Teledeporte, así como en Movistar Plus+ y sus canales dedicados al tenis.

Estadio Manolo Santana (Comienza a las 11:00)

ATP: AUS • Aleksandar Vukic vs JPN • Kei Nishikori

No antes de las 13:00:

WTA: Mirra Andreeva vs CZE • Marie Bouzkova

WTA: PHI • Alexandra Eala vs POL • Iga Swiatek

ATP: BRA • Joao Fonseca vs DEN • Elmer Moller

No antes de las 19:00:

WTA: UKR • Dayana Yastremska vs USA • Coco Gauff



Estadio Arantxa Sánchez (Comienza a las 11:00)

WTA: SUI • Belinda Bencic vs DEN • Clara Tauson

ATP: ITA • Lorenzo Sonego vs SRB • Miomir Kecmanovic

ATP: ESP • Martin Landaluce vs GBR • Cameron Norrie

No antes de las 17:00:

WTA: USA • Madison Keys vs ITA • Lucia Bronzetti

ATP: USA • Reilly Opelka vs AUS • Rinky Hijikata



Pista 3 (Comienza a las 11:00)

WTA: ESP • Jessica Bouzas Maneiro vs POL • Magdalena Frech

WTA: AUS • Maya Joint vs USA • Emma Navarro

ATP: NED • Botic van de Zandschulp vs GER • Jan-Lennard Struff

ATP: USA • Learner Tien vs USA • Marcos Giron

ATP: CHN • Yunchaokete Bu vs GBR • Jacob Fearnley



Pista 4 (Comienza a las 11:00)

ATP: BEL • David Goffin vs FRA • Alexandre Muller

ATP: BEL • Zizou Bergs vs JPN • Yoshihito Nishioka

WTA: Diana Shnaider vs USA • Katie Volynets

WTA: LAT • Anastasija Sevastova vs LAT • Jelena Ostapenko

WTA: CAN • Leylah Fernandez vs USA • Ann Li



Pista 5 (Comienza a las 11:00)

WTA: CRO • Donna Vekic vs USA • Hailey Baptiste

WTA: BRA • Beatriz Haddad Maia vs USA • Bernarda Pera

WTA: CZE • Linda Noskova vs ARG • Maria Lourdes Carle

No antes de las 16:00:

WTA: UKR • Yuliia Starodubtseva vs CZE • Karolina Muchova



Pista 6 (Comienza a las 11:00)

ATP: ARG • Tomás Martín Etcheverry vs SRB • Hamad Medjedovic

ATP: GER • Daniel Altmaier vs CHI • Nicolás Jarry

ATP: ITA • Matteo Arnaldi vs CRO • Borna Coric

ATP: NED • Tallon Griekspoor vs CZE • Vit Kopriva

Pista 7 (Comienza a las 11:00)

WTA: Liudmila Samsonova vs USA • Caroline Dolehide

WTA: FRA • Diane Parry vs Anna Kalinskaya

WTA Dobles: USA • Asia Muhammad / NED • Demi Schuurs vs BLR • Victoria Azarenka / USA • Ashlyn Krueger

WTA Dobles: Veronika Kudermetova / BEL • Elise Mertens vs JPN • Miyu Kato / INA • Aldila Sutjiadi



Pista 8 (Comienza a las 11:00)

ATP: BIH • Damir Dzumhur vs ITA • Mattia Bellucci

ATP: FRA • Quentin Halys vs ITA • Luciano Darderi

WTA Dobles: Ekaterina Alexandrova / USA • Peyton Stearns vs Anna Blinkova / TPE • Fang-Hsien Wu

WTA Dobles: UKR • Nadiia Kichenok / CHN • Yifan Xu vs Alexandra Panova / HUN • Fanny Stollar