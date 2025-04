Jaime Alcaraz, la inesperada 'atracción' del Godó que impresiona hasta a su hermano Carlos: "Me sorprende su nivel"

Tiene 14 años y uno de los apellidos más reconocibles del tenis actual. Jaime Alcaraz continúa la saga tras los pasos de su hermano Carlos, siete años mayor y ganador ya de cuatro Grand Slams (dos Wimbledon, un Roland Garros y otro US Open). Al pequeño de la familia también se le da bien la raqueta y está acaparando esta semana parte de los focos en el torneo Conde de Godó, en Barcelona.

Como su hermano Carlos, Jaime Alcaraz jugará la semifinales del Godó. Participa en la categoría Sub14, siendo el segundo cabeza de serie del cuadro. Debutó con victoria frente al joven jugador Tim Franco (6-2, 6-2), y lo hizo ante una expectación desmedida para tratarse de un jugador de su edad.

En la pista 2 del Godó, la que está pegada a la casa club de los jugadores y la zona de prensa, se generó un alboroto inusual este viernes. Un partido de chavales, que suelen reunir a los familiares y pocos más, contó con las gradas llenas y curiosos que, incluso, se agolpaban alrededor de pie. Es lo que genera un Alcaraz cuando juega.

No se lo perdió ni siquiera el mismísimo Carlos. Desde la terraza del gimnasio, tras haber firmado previamente algunos autógrafos, el número dos del mundo se asomó a ver un rato a su hermano. No pudo seguirlo entero, ya que tenía que entrenar a partir de las 12.00, pero sí le dio tiempo a seguir algunos de los puntos del pequeño Jaime y alucinar, como todos, con la expectación que se había generado.

Por la tarde, tras hacerse él también con el billete a semis del cuadro principal, Carlos Alcaraz valoró a su hermano Jaime: "No me pregunta mucho, le pregunto qué torneo jugará, y le digo que mucha suerte. Le pregunto más a mi padre, que es el que lo sigue y el que lo ve más a menudo", dijo el tenista murciano en la sala de prensa.

"Me ha sorprendido el nivel que tiene, más dejadas de la cuenta, no sé a quién ha salido eso...", bromeó. "Intento verlo, intenté venir antes para verlo. Quiero verlo cada vez que puedo, me intentaré escapar", añadió.

"Ojalá que siga adelante, le pregunto cómo le va, cómo lo ve... coge buen nivel, pero lo importante es que le encanta el tenis. Y eso es lo que necesita. No sé hasta dónde llegará ni nada, solo le deseo lo mejor", finalizó.

🗣️ Las palabras de Carlos Alcaraz sobre su hermano Jaime tras verlo jugar los cuartos de final del Conde de Godó sub-14



😳 “Hoy me ha sorprendido el nivel que tiene. Ha hecho más dejadas de la cuenta. No sé a quién habrá salido”



pic.twitter.com/kutZAEfRZG — Punto Regional (@PuntoRegional) April 19, 2025

No es la primera vez que el segundo de los hermanos Alcaraz —el mayor es Álvaro y también está Sergio, en edad adolescente— habla de Jaime. En octubre dejó un mensaje sobre lo importante que es no cargar al pequeño con tanta presión: "Yo solo quiero que la gente, que las redes, le dejen en paz. Estoy un poco preocupado, preocupado de que haya gente que vaya a verlo en los torneos solo por ser mi hermano y le van a presionar", decía.

En esa línea también habló esta semana Albert Molina, agente de Carlos y amigo de la familia. "Tenemos que tener todos un poco de tranquilidad", decía el jueves en TVE. "Tenemos que dejarlo que juegue como un niño de 14 años, que disfrute, que vaya cubriendo las etapas como cualquier otro niño y a partir de ahí en el futuro pues veremos qué pasa", explicó. Sin embargo, el apellido Alcaraz genera gran interés por sí sólo y parece que Jaime, con su raqueta, también se llena de razones.