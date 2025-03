Paula Badosa rompe su silencio sobre sus problemas de espalda: "Me asusté más de la cuenta porque era el lado contrario"

Paula Badosa se ha visto obligada a volver a parar. Cuando todo parecía encauzarse y la española brillaba por las pistas de tenis de todo el mundo, la espalda le ha vuelto a jugar una mala pasada. Dos retiradas en un mes que le han vuelto a dejar tocada.

Tras abandonar el Masters 1.000 de Miami, Badosa pasó por los micrófonos de El Larguero en la Cadena Ser para hablar de su estado físico, su salud mental o sus plazos de recuperación.

"Me estoy intentando tomar las cosas de forma positiva, relativizar y esto bien. ¿De físico? Bueno, me he hecho todas las pruebas posibles. Esta vez me asustaba más de la cuenta porque era en el lado contrario. Siempre he tenido molestias en la zona derecha y ahora es en la izquierda. Me asustaba que fuese otra fractura de estrés, pero afortunadamente no lo es", dijo Badosa, quien añadió que no va a estar "siete meses fuera del circuito".

Una lesión en la vértebra L4 que llegó en México a principios de marzo: "De un golpe a otro sentí un dolor muy agudo. Estuvimos tratándolo con muchos aparatos y parecía que iba a mejor. En Miami parecía que muy bien, pero cuando volví a competir, al hacer el mismo gesto, una derecha, otra vez. Continué el set con un dolor que me mareaba, tomando ibuprofeno, probé muchísimas cremas, me inyecté antes de jugar cuarta ronda con Eala, pero ni con la inyección se me pasaba el dolor", añadió al respecto.

La recuperación

Ahora, Badosa vuelve a iniciar un proceso de rehabilitación con el objetivo de volver a la pista lo antes posible. Este año se ha infiltrado ya una vez, pero en los dos últimos años lleva 6 o 7. "Sé que habrá médicos escuchándome y llevándose las manos a la cabeza, pero no tengo otra opción si quiero jugar al tenis y yo por el tenis ahora mismo mato".

La catalana aseguró que "el dolor mental es lo que se hace más duro", pero afirmó que "quiero mucho al tenis". Es su pasión y ese será el motor que le hará seguir adelante con su carrera. Ahora debe parar, pero confía en llegar al Mutua Madrid Open y ganar sensaciones de cara al segundo Grand Slam de la temporada en Roland Garros.