Alcaraz, un huracán en el desierto: no tiene piedad ante Dimitrov y avanza a cuartos de Indian Wells

Carlos Alcaraz volvió a demostrar su poderío en Indian Wells al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-1 y 6-1 en tan solo 74 minutos, sellando su decimoquinta victoria consecutiva en el Masters 1.000. Con este resultado, el español se redimió de sus dos derrotas previas ante Dimitrov en Shangai 2023 y Miami 2024.

Este triunfo coloca aAlcaraz en la siguiente fase, donde se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo en cuartos de final. La lucha por el triplete en Indian Wells sigue viva, y el murciano todavía puede igualar una marca histórica alcanzada únicamente por el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic en este torneo de pista dura.

El número tres del mundo, a su vez, celebró su victoria número 50 en torneos Masters 1.000 sobre superficie rápida, hito que comparte con el italiano Jannik Sinner, siendo uno de los pocos nacidos después del 2000 en lograrlo. Además, se posiciona como el sexto español con más cuartos de final en un Masters 1.000 (15 apariciones), empatado con su entrenador Juan Carlos Ferrero y con Albert Costa.

Tras el partido, Carlos Alcaraz declaró: "He estado viendo sus partidos, está jugando muy bien. No sé cuál es su superficie favorita, juega muy bien en todas las superficies, eso te dice lo bueno que es. Me encanta estar en Indian Wells y estoy listo para afrontar el desafío", dijo sobre Cerúndolo, quien dio la sorpresa al eliminar al australiano Alex De Miñaur (10º) en la misma jornada.

El encuentro se desarrolló en condiciones adversas, con un fuerte viento en la pista central que no impidió que el español conectara 20 golpes ganadores y cometiera solo 14 errores no forzados. Dimitrov, en cambio, registró 28 fallos y apenas 12 aciertos. Desde el primer juego, Alcaraz rompió el servicio rival y consiguió break en cada turno, asegurando un 6-1 en ambos sets.

Tácticamente, Alcaraz mostró gran adaptación. Tras ganar el sorteo, eligió restar, lo que le permitió obtener el primer break desde la devolución inicial y mantener un ritmo vertiginoso. Su ajuste en el saque, perfeccionado en pretemporada, fue decisivo para dominar, especialmente en temperaturas inferiores a 20 grados durante una sesión nocturna en el desierto del Valle de Coachella.

El triunfo en pista dura se suma a una racha notable iniciada el 12 de marzo de 2023, cuando venció a Thanasi Kokkinakis. En 731 días, el pupilo de Ferrero ha sido regular, alcanzando al menos los cuartos en los cuatro torneos de 2025, lo que refuerza su ambición de recuperar el cetro mundial.

Por su parte,Dimitrov, de 33 años, se vio perjudicado por la intensidad del partido. Tras invertir tres horas en vencer a Gael Monfils en la ronda anterior, el veterano búlgaro no pudo sostener el incesante ritmo de Alcaraz.

El siguiente reto para el murcianoes enfrentar aCerúndolo en pista rápida. En este torneo, el argentino ha mostrado gran nivel al superar a rivales como el estadounidense Mackenzie McDonald y al holandés Botic Van de Zanschulp, quien eliminó previamente aDjokovic. En su único previo enfrentamiento en el Queen's Club, Alcaraz se impuso en dos sets sobre hierba.

Con esta victoria,Alcaraz reafirma su dominio en pista y se perfila como favorito al título. La triple corona es un objetivo cada vez más alcanzable. Indian Wells continuará las próximas jornadas con los cuartos de final en las categorías masculina y femenina, con las semifinales el sábado y las finales el domingo.