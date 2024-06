El resbalón de Alcaraz en Queen's podría extenderse a Wimbledon: todo depende de Djokovic

Algo rígido y, especialmente, errático, Carlos Alcaraz resbaló en la segunda ronda de Queen's ante Jack Draper, tenista local. Los mordiscos del británico hicieron mella al murciano que resistió en la primera manga, pero sucumbió ante la agresividad del británico en la segunda. Contemporizó cuando debía dar un paso adelante y se quedó a medio camino entre atacar o defenderse. Draper, más decidido, ejecutó su plan e interrumpió la racha de Alcaraz de casi dos años sin perder sobre la hierba.

El británico emerge sobre el verde como un especialista de una superficie en un tiempo en el que escasea dicha condición. El tenis actual ha virado hacia un tenista huye de la especialización y abraza todo tipo de superficies. "Hay que darle la enhorabuena a Jack porque ha hecho un partido bastante completo. Ha sacado muy bien y no me ha dejado entrar en una buena dinámica, y eso a lo mejor me ha provocado un poco de frustración y de no encontrar el camino correcto de cómo enfocarlo", analizó un Alcaraz enfurecido.

No con su rival, ni siquiera consigo mismo como en otras ocasiones, sino con el nuevo reloj de saque de Queen's, que no se detiene. "El juez de silla me ha dicho que es una nueva regla, el reloj nunca para, después de que el punto acaba empieza el reloj. Es malo para el jugador. Acabo el punto en la red y no tengo tiempo para ir a por las pelotas. No hablo de ir a por la toalla, no, no. No tengo tiempo ni para ir a las pelotas. Es una locura. Nunca lo he visto en el tenis."

Carlos Alcaraz, durante el partido antre Draper. REUTERS

El resbalón de Alcaraz en Queen's podría quedarse ahí, de hecho, a nivel tenístico es lo más probable que ocurra. Sin embargo, a efectos deportivos podría extenderse en el tiempo y alcanzar Wimbledon, el siguiente Grand Slam que inicia en diez días. Carlitos vuelve al tercer escalón del ranking ATP tras perder 450 puntos que defendía del año pasado, cuando ganó el torneo preparatorio para Wimbledon.

Regresa al tercer puesto tras haber estado una semana únicamente por detrás de Sinner, por lo que a partir del lunes volverá a situarse por debajo de un Djokovic que recupera el segundo nivel pese a no haber disputado partido alguno. Ascenso que le permite liderar uno de los cuadros del torneo.

Lo que en intereses para Alcaraz se traduce en un enfrentamiento contra Sinner o el propio Novak antes de la final de Wimbledon. Un intangible que, no obstante, podría no suceder. Curiosamente depende de Djokovic. No en su totalidad, pero sí en gran medida.

Djokovic tiene la última palabra

El serbio continúa recuperándose de la lesión de menisco que le obligó a retirarse de Roland Garros y pasar por el quirófano hace dos semanas, por lo que su presencia en Wimbledon no está asegura. Tampoco descartada. Es esa dicotomía lo que le convierte en el poseedor de la llave del futuro de Alcaraz en el sorteo del cuadro.

Si el serbio está recuperado a tiempo y decide competir en Londres, el murciano se enfrentará ante Sinner o el propio Novak antes de la final. De lo contrario, en caso de que Djokovic se centre en preparar los Juegos Olímpicos de París y prescinda de participar en el tercer Grand Slam de la temporada, Carlitos liderará uno de los cuadros y únicamente se encontrará con Jannik hasta una hipotética final.

Hasta que eso se produza queda mucho camino que recorreer y preparar. Alcaraz lo hará bajo las directrices de la pasada temporada, en la que acabó retozándose sobre la hierba del All England Club. Permanecerá diez días en la capital inglesa alojado en el mismo lugar que en 2023. Aunque no podrá contar con Ferrero hasta dentro de uno días ya que se encuentra en España con su familia. Samu López le acompañará durante esta semana.