El mensaje de Rafa Nadal tras caer en Roland Garros: "Si ha sido la última vez, he disfrutado"

Rafa Nadal se despidió de Roland Garros en la primera ronda después de sucumbir ante un excelso Alexander Zverev en tres sets. El balear plantó cara y ofreció un nivel de tenis muy alto, pero se quedó sin premio.

Tras la derrota, el público presente en la Philippe Chatrier se rindió a él, la mayor leyenda de esa pista, con una sonora ovación. El balear cogió el micrófono y también quiso acordarse de la tierra que le ha visto ganar tantas y tantas veces.

"Es difícil hablar para mí en este momento, no se si será mi última vez aquí, pero si lo es ha sido un placer para mí recibir todo el apoyo que tengo de esta pista", afirmó Nadal dejando en el aire su presencia el año que viene.

"Vengo de afrontar dos duros años de lesiones. Solo tengo que decir que no fue demasiado mi nivel. Para mi es difícil que va a pasar en el futuro. Es probable que no vuelva aquí a Roland Garros, pero no es seguro. Mi cuerpo se siente mejor que hace dos meses. Igual en dos meses digo que es bastante, pero de momento no lo siento. Espero volver a esta pista dentro de dos meses para los Juegos Olímpicos y recibir todo este apoyo", añadió.

Del mismo modo, Nadal quiso felicitar al torneo por los grandes momentos que le han hecho vivir. "Muchas gracias a la organización del torneo, mi familia, amigos, nunca imagine de pequeño conquistar todo lo que he conquistado aquí. Las sensaciones que me hacéis sentir aquí son increíbles y muchas gracias por todo. No sé si es un adiós definitivo o no pero muchas gracias por todo", se despidió.