Nadal y Alcaraz se dieron un homenaje en Las Vegas: los mejores puntos de "la leyenda y el prodigio"

Las Vegas acogió este domingo el cuarto partido, y quien sabe si último, entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. 12.000 personas lo presenciaron en la 'Ciudad del Pecado' y millones lo pudieron disfrutar desde su casa a través de Netflix. Un espectáculo que no defraudó, a la altura del entretenimiento que promete la plataforma en streaming. Los dos tenistas españoles, con 17 años de diferencia, lo dieron todo.

El Slam de Netflix no lució como una exhibición. Alcaraz ganó a Nadal por 6-3 y 4-6 (12-14 en el super tie-break) en una hora y 58 minutos de partido. 'La leyenda contra el prodigio'. Así se vendió el encuentro y así se plasmó sobre la pista del Michelob ULTRA Arena que se construyó para la ocasión en tan solo 24 horas.

En el cuarto enfrentamiento entre ambos, Alcaraz puso las tablas 2-2 en el marcador general. Hacía casi dos años que no se medían y en cualquier momento puede ser la última que lo hagan. Por si así fuera, Rafa y Carlitos se entregaron a la ocasión para hacer real aquello de 'lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas.

[Nadal vs Alcaraz: un duelo que marca el cambio de una era del tenis español y mundial]

Nadal golpeó primero en el partido. Se llevó el primer set demostrando que vuelve a estar listo para competir en Indian Wells: "Ha sido genial, tenía que haber estado aquí el año pasado y no pude por unos problemas. He disfrutado mucho. Enhorabuena a Carlos por un gran partido", decía tras el partido.

El mallorquín dejó en la primera manga una volea sin mirar. Nadal tendrá 37 años, pero el toque con la raqueta no lo pierde. La forma en la que lució contra Alcaraz, igual que su paso por Brisbane hasta su lesión, ilusiona por lo que pueda llegar a ser capaz de hacer en la gira europea de tierra batida.

Rafa las mete hasta SIN MIRAR 🔥 #ElSlamDeNetflix pic.twitter.com/ZgK9UVlCnH — Netflix España (@NetflixES) March 3, 2024

Nadal verbalizó la rabia que sienten todos los aficionados al tenis por saber que no quedan por verse muchos duelos entre los dos talentos españoles: "En lo personal, no he podido jugar mucho en los últimos dos años, así que jugar aquí con Carlos ante una gran afición significa mucho para mí".

Y Rafa, que llenó de elogios a su 'heredero', confesó que seguirá disfrutando de Alcaraz cuando cuelgue la raqueta: "Es un desafío jugar contra él. Somos de generaciones muy distintas. En España tenemos que estar muy contentos por tener a alguien como Carlos. Es un jugador increíble, con solo 20 años ha ganado dos Grand Slams. Como tenista no me enfrentaré con él muchas veces, pero como fan seguiré disfrutando de él mucho tiempo, espero", dijo.

Alcaraz, recuperado de la torcedura de tobillo que sufrió en Río de Janeiro, alucinó con el ambiente que se encontró en Las Vegas: "Es increíble jugar aquí. Deberíamos haber jugado el año pasado y no pudimos. Este año me apetecía mucho venir aquí, a un sitio en el que quería estar y disfrutar de una atmósfera que ha sido increíble".

El tenista murciano levantó el trofeo, a la espera de ese primer título oficial en 2024 que todavía se le resiste. Alcaraz dominó desde el fondo de la pista con golpes a los que le costaba llegar a Nadal.

Para Carlitos es un sueño cada partido que juega contra Nadal: "Jugar con Rafa es siempre muy especial para mí. De Rafa he aprendido su espíritu de lucha, él nunca se rinde, corre a por cada bola y pega golpes increíbles. Tuve unos pocos puntos de partido y él hizo puntos increíbles, nunca se rinde. He tratado de seguir haciendo mi juego, de buscar soluciones cuando las cosas no van bien".

Alcaraz, con el trofeo, agradeció finalmente la presencia de tanto aficionado hispanohablante en Las Vegas y el cariño que tanto él como Nadal recibieron: "Ha sido un placer jugar aquí, muchos españoles y latinos han venido a apoyar el partido y me siento muy querido. Agradecer todo el cariño que hemos recibido allá donde vamos", concluyó.

All-in de Alcaraz en el super tie break. #ElSlamDeNetflix pic.twitter.com/87FzRxuMEf — Netflix España (@NetflixES) March 3, 2024

Espectáculo en cada punto y un final de película para hacer justicia a lo que prometía Netflix, plataforma que cuenta con más de 260 millones de suscriptores de pago y presencia en más de 190 países.