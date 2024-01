Novak Djokovic enciende las alarmas en Australia: "La muñeca me preocupa, necesito una solución"

Si el mundo del tenis está de celebración por el regreso de Rafa Nadal tras casi un año de ausencia en Brisbane, su mayor rival, Novak Djokovic, ha encendido las alarmas en Australia durante su participación en la United Cup. El torneo de selecciones fue el escogido por el número uno del mundo para iniciar el año, aunque ha su participación está siendo más agridulce de lo esperado.

Novak Djokovic se deshizo con más problemas de los esperados frente al croata Jiri Lehecka. El actual número uno del mundo venció a su rival en tres sets y pasando más tiempo en pista de lo previsto. Venció a su rival por 1-6, 7-6 y 1-6, pero lo más preocupante fue que requirió la presencia de un fisioterapeuta al final de la segunda manga.

Tal fue la preocupación que se generó por los problemas físicos de Novak Djokovic en su muñeca que no disputó el partido de dobles mixto junto a Olga Danilovic. El serbio tuvo que ser sustituido por Hamad Medjedovic y su equipo logró el triunfo para meterse en los cuartos de final de la United Cup.

El líder de la ATP, tras ganar, se mostró muy precavido a la hora de analizar las molestias en su muñeca, aunque desveló que no es la primera vez que las sufre. "Espero que no vaya a más este problema. Lo noté en el calentamiento previo al partido y recibí un tratamiento antes, durante y después del encuentro. No es la primera vez que me enfrento a algo así en mi carrera deportiva, he sabido gestionarlo y terminar bien el partido. Confío en poder recuperarme bien y estar listo para el próximo duelo", declaró.

Djokovic tendrá que enfrentarse ahora a uno de los ídolos locales Álex de Miñaur. El jugador australiano se verá las caras con 'Nole', que todavía duda de su presencia en el partido de cuartos de final. Aún así, el número uno se mostró dubitativo, aunque resaltó que representar a su país es lo más importante.

"Obviamente, la muñeca es un poco preocupante, pero me hace ilusión contribuir a que mi país siga adelante. Enfrentarnos al anfitrión asegurará un gran ambiente en la cancha y lucharemos hasta el final", insistió Djokovic a tan apenas semana y media de que comience el Open de Australia.

El Open de Australia, en el foco

Uno de los grandes objetivos de Novak Djokovic en este arranque de temporada es el de revalidar su corona en el Open de Australia. El de Belgrado es el principal favorito para hacerse con el triunfo final, donde Carlos Alcaraz o Daniil Medvedev aparecen como sus rivales más temibles.

Por lo tanto, todo hace indicar que Novak Djokovic no forzará en sus próximos partidos, ya que de caer lesionado apenas tendría tiempo recuperarse y tendría que volver a marchas forzadas para el primer Grand Slam de la temporada.

