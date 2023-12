Kyrgios, agradecido por el apoyo de Murray ante sus tendencias suicidas: "Siempre me ha cuidado"

Hace tiempo que Nick Kyrgios no se deja ver por una pista de tenis. Hace ya medio año desde que el australiano jugó su último partido profesional ya que desde entonces una serie de problemas físicos le han mantenido apartado de la competición.

Con una personalidad díscola y siendo uno de los tenistas más polémicos del circuito por sus actuaciones y sus declaraciones, hace tiempo que Kyrgios es más noticia por cuestiones extradeportivas que por sus hazañas en una pista. Su mentalidad siempre ha sido objeto de debate y de hecho hace poco el oceánico desveló que llegó a tener ideas suicidas después de caer en Wimbledon 2019.

Aquello le llevó a pasar un tiempo en un hospital psiquiátrico bajo supervisión y durante una época se autoinfligió diferentes daños en su cuerpo, algo que no pasó desapercibido para algunos compañeros del circuito. De hecho, uno de los que se dio cuenta de que la situación de Nick Kyrgios era límite en ese momento fue Andy Murray.

[El momento más duro de Kyrgios: de los problemas con el alcohol y las drogas a pensar en suicidarse]

Así reconoce el australiano en una entrevista que verá la luz pronto con el periodista Piers Morgan, donde se sincera y cuenta capítulos de su vida poco conocidos hasta el momento. Kyrgios se mostró tremendamente agradecido con la actitud de Murray con él y la ayuda que le brindó en todo momento: "Vio las heridas y me pregunto que qué tenía ahí. Lo estaba pasando muy mal en esa época y Andy intentó aconsejarme, pero estaba demasiado en mi mundo y no le escuché. Le estoy muy agradecido", comentó Kyrgios.

Tal y como contó el propio tenista australiano, durante un entrenamiento su compañero escocés vio las heridas que Kyrgios tenía en los brazos, un daño que él mismo se hacía a su cuerpo, y entonces se asustó. Por eso, alertó al agente del oceánico para ofrecer toda su ayuda.

Andy Murray, durante un partido en Wimbledon. REUTERS

"Andy siempre me ha apoyado. Cuando llegué al circuito me acogió. Luego se dio cuenta que no soy alguien a quien se pueda entrenar, que yo iba a por mi propio camino, pero siempre ha sido alguien que ha cuidado de mí", argumentó Kyrgios, muy agradecido.

Lejos del tenis

Nick Kyrgios ha demostrado a lo largo de su carrera que tiene un talento innato para el tenis, pero siempre ha combinado grandes actuaciones con tremendas desconexiones. Su mentalidad y su forma de afrontar la vida le han impedido estar centrado durante mucho tiempo, algo que ha hecho que no haya tenido un mejor palmarés.

Hace casi medio año que no juega un partido de tenis por unas molestias físicas, aunque Kyrgios siempre ha ido por libre. De hecho, su último torneo profesional fue en octubre del año 2022, el ATP de Tokio, donde llegó hasta los cuartos de final, donde no jugó, tras haber avanzado dos rondas previamente.

[Nick Kyrgios se libra: un tribunal australiano desestima la acusación por agresión a su exnovia]



A sus 28 años y todavía con carrera por delante, Kyrgios ya ha llegado a anunciar en alguna ocasión que no se ve prolongando su vida deportiva durante mucho más tiempo. De hecho, se ha marcado los 30 años como fecha límite para decir adiós al deporte profesional.

Sigue los temas que te interesan