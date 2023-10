Djokovic despeja cualquier duda sobre su futuro: "Mientras siga siendo favorito no me voy a ir"

Novak Djokovic afronta la recta final de la temporada con todo por decidir. El serbio defiende en los últimos dos torneos del año su posición en el ranking frente a un indomable Carlos Alcaraz. El de Belgrado aspira a quedar en 2023 como líder de la ATP, ya es el actual número uno del mundo.

Para ello tendrá que darlo todo en el Masters 1000 de París-Bercy y en las Nitto ATP Finals. En ambos cuadros, Novak Djokovic tendrá que exprimirse a fondo al ímpetu de Alcaraz, que siempre se muestra ambicioso sobre la pista. Poco antes de regresar a las pistas, puesto que se tomó un merecido descanso tras su triunfo en el US Open, 'Nole' ha querido dejar unas palabras relacionadas con su regreso, con Rafa Nadal y sobre su retirada.

Novak Djokovic se mostró muy firme sobre el momento en el que deje la raqueta a un lado. El actual número uno del mundo incidió en que no piensa irse de las pistas pronto porque todavía continúa plantando batalla y ganando torneos, algo clave para decir adiós a este deporte.

"Hay quien piensa que es mejor dejar el tenis cuando estas en tu apogeo, otros que no puedo ganar contra los que llegan nuevos, que hay que dejar vía libre a los jóvenes. Pero mientras siga siendo favorito en los Grand Slam y que pueda ganar más torneos no me voy a ir", espetó Djokovic acerca de una posible retirada.

Djokovic también hizo hincapié en que está en plena forma para volver a vestirse de corto en París. El serbio ha estado fuera de los últimos torneos, pero regresa con mucho ánimo de ganar. Además, llega motivado porque defiende muchos puntos en los dos últimos torneos de la temporada.

"En las últimas tres semanas he entrenado bastante, he hecho mucha preparación física para asegurarme de estar preparado para esta última parte de la temporada. Echo de menos el tenis, la competición, especialmente aquí en París. Siento el apoyo, creo que puedo cumplir", explicó Djokovic.

Sus palabras a Nadal

Por otro lado, 'Nole' tuvo unas bonitas palabras hacia Rafa Nadal. El balear, gran rival suyo durante toda su carrera, explicó que Djokovic es el mejor tenista de todos los tiempos, sin embargo, el serbio rechazó a ese papel y le agradeció el gesto, además de señalarle como su mayor oponente a lo largo de su carrera.

Rafa Nadal y Novak Djokovic se saludan tras la final del Masters de Roma 2021 Reuters

"No, no voy a decir que soy el mejor de todos los tiempos. No soy yo quien lo tenga que decir, lo dejo para los demás. Estoy muy orgulloso de que mi mayor rival diga tales cosas, pero dejo esta discusión para los demás. Me honra ser un tenista que está dejando su nombre para la historia del tenis. No es una prioridad para mí. Necesito seguir concentrado en lo que es importante para mí", zanjó Djokovic.

