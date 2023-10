El enfado mayúsculo de Carlos Sainz con Stroll en México: "Este tío... No puedes hacer eso"

La Fórmula 1 vive este fin de semana uno de sus últimos Grandes Premios de la temporada. Con todo decidido en la pelea por el título tras las exhibiciones constantes de Max Verstappen, todavía queda por conocer cómo será la configuración del resto de la clasificación del Mundial así que hay un buen número de pilotos que se juegan cosas importantes en lo que queda de año.

Uno de ellos es Carlos Sainz, que protagonizó un tenso momento en la tercera sesión de los entrenamientos libres de este Gran Premio de México. El piloto español tuvo un encontronazo en la pista con Lance Stroll, el compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, y terminó haciendo un trompo sobre el asfalto. Por suerte, no se estrelló contra el muro y pudo cerrar los entrenamientos libres sin lamentar daños en su monoplaza.

Con todavía cinco minutos por delante para el final de la tercera sesión de entrenamientos libres, Carlos Sainz intentó mejorar su tiempo y hacer su vuelta rápida. Iba lanzado el piloto de Ferrari en busca de un buen crono, pero entonces se encontró con un coche en mitad de la pista que regresaba a boxes y que no se apartó a su paso.

📻 "Este tío... es sanción, no puedes hacer eso en libres"



Se trataba de Lance Stroll. El de Aston Martin no pudo apartarse en medio de una chicane, quizás porque no vio venir tan rápido a Carlos Sainz, y obligó al piloto español a frenar de manera brusca cuando iba a una velocidad mucho mayor. Este frenazo propició que Carlos Sainz perdiera el control de su monoplaza y que hiciera un trompo sobre la pista. Por fortuna, la escapatoria era amplia y no tuvo que lamentar haberse estrellado contra el muro.

Esta acción provocó un tremendo enfado en Carlos Sainz, que lanzó su disconformidad a través de la radio: "Este tío... Es sanción, no puedes hacer eso en unos libres", dijo de manera muy vehemente el de Ferrari. Con este incidente, Sainz se quedó por lo tanto sin poder mejorar su tiempo en esa vuelta y finalizó demasiado abajo en la clasificación.

Unos libres con sorpresas

Los entrenamientos libres de este Gran Premio de México dejaron varias sorpresas. Max Verstappen fue el hombre más rápido, algo que lleva sucediendo desde que comenzó la temporada, pero a partir de ahí algunos pilotos poco habituales se colaron entre los primeros puestos y otros estuvieron más abajo.

Albon, con su Williams, fue el segundo más rápido en el circuito mexicano en esta tanda de preparación, algo que no se esperaba nadie en el paddock. Checo Pérez fue tercero y Russell finalizó con la cuarta mejor marca.

Para ver a los españoles hubo que bajar mucho más en la clasificación, ya que los dos firmaron unos puestos bastante discretos. Carlos Sainz, tras su problema con Stroll, tan sólo pudo ser 15º, muy lejos de los mejores, y peor le fueron las cosas aún a Fernando Alonso, que finalizó 17º con su Aston Martin.

