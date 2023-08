Dominic Stricker, el pupilo de Federer que desvela el secreto de su éxito en el US Open: "Menos chocolate"

El US Open sigue avanzando eliminatorias y por el camino, como sucede en cada Grand Slam, están cayendo algunas sorpresas tanto en el plano positivo como en el negativo. Una de las grandes noticias del torneo norteamericano está siendo Dominic Stricker, que ya se ha colado en la tercera ronda y eso que llegaba desde la clasificación previa.

El suizo sorprendió al mundo entero y se dio a conocer al público en general después de derrotar en la segunda ronda nada más y nada menos que a Stefanos Tsitsipas. Stricker se impuso al número 7 del mundo en un partido largo y muy duro que se marchó hasta el quinto set y que duró más de cuatro horas, pero el esfuerzo mereció la pena para él porque logró la victoria más importante hasta el momento de su carrera deportiva.

Stricker llegó como número 128 del mundo al US Open y entró en las rondas previas para buscar un hueco en el cuadro final. Lo consiguió no sin mucho esfuerzo y ya en la primera eliminatoria fue capaz de dejar en la cuneta al australiano Popyrin. Parecía que su camino en Nueva York iba a llegar a su final en la segunda ronda, pero dio la campanada y derrotó a Tsitsipas contra todo pronóstico.

Su mágica actuación en el US Open viene a confirmar una serie de cambios que el deportista suizo ha implementado en su preparación diaria desde hace ya un tiempo. Habitualmente instalado en el top150 del ránking de la ATP, al joven suizo le ha costado dar el salto a los 100 mejores tenistas del mundo, pero ahora está a punto de hacerlo después de este sobresaliente triunfo ante Tsitsipas.

El cambio en su dieta

Después de ganar a Tsitsipas en la segunda ronda del US Open, Dominic Stricker hizo referencia a una de las claves para llegar a este éxito, el cambio en su alimentación: "No he hecho locuras, pero sí que he cambiado mi dieta. Como menos azúcar, menos chocolate y menos cosas de este tipo. He cambiado mucho. Mi equipo también lo está haciendo, así que es genial sentir ese apoyo".

Con esta modificación en sus hábitos alimenticios, ahora Stricker se ve mucho más fuerte y capacitado para afrontar esfuerzos de alta intensidad como el que estuvo sometido en el partido ante Tsitsipas: "Es genial ver que mi cuerpo es capaz de soportar cuatro horas de tenis de máximo nivel. Me siento mejor en pista que el año pasado, mi juego ha mejorado", confesó.

Por otra parte, el actual número 128 del mundo se ve escalando todavía más en el ránking debido a su nueva versión. De hecho, pronto entrará en el top100 después de su brillante actuación en el US Open: "Sé que si sigo haciendo las cosas de esta manera, mi ránking también va a mejorar pronto", comentó después de ganar a Tsitsipas.

El pupilo de Federer

Suizo de origen, era de esperar que uno de los grandes ídolos y referencias en el mundo del deporte de Dominic Stricker fuera Roger Federer. El joven tenista idolatra a Roger y, de hecho, mantiene una buena relación con él porque ha conseguido entrenar con su compatriota en varias ocasiones.

Esa es una de las claves también para el éxito de la carrera de Stricker, los consejos que durante los últimos años ha recibido de un fuera de serie como el exnúmero 1 del ránking ATP. Ya en 2021 tuvo la oportunidad de compartir varias semanas con Federer, una experiencia de la que salió absolutamente asombrado.

Federer y Stricker. INSTAGRAM

"Pasar tres semanas entrenando con él fue una gran diferencia. Me dio muchos consejos. Es el ejemplo perfecto a seguir, no sólo dentro de la pista, sino también fuera. Ver cómo se comporta en cada entrenamiento, la manera en la que afronta la vida, es increíble", señaló por entonces Stricker.

Ahora se encuentra ante una gran oportunidad de seguir avanzando en el US Open y firmar la mejor actuación de su carrera deportiva.

