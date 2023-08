Maria Sakkari y su adiós más duro en el US Open: del olor a marihuana al "necesito un descanso"

El tenis ha vuelto a acaparar miradas con el US Open. El Grand Slam estadounidense cuenta con la presencia de grandes jugadores como Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek, Iryna Sabalenka o Maria Sakkari. La jugadora griega, número ocho del mundo, era una de las grandes favoritas a ganar.

Sin embargo, cayó en la madrugada de este martes de manera prematura. La española Rebeka Masarova sacó a relucir todo su arsenal frente a Sakkari para dejarla fuera por un doble 6-4. Un duro golpe para semifinalista del Grand Slam estadounidense en 2021. Una exhibición que la deja fuera del cuadro en torneo donde ha dado su mejor versión en el pasado.

Una situación difícil para Sakkari, que se mostró agotada mentalmente tras caer frente a Masarova. Lo largas que son las temporadas y el calendario cada vez más creciente, incluyendo muchos más partidos, han hecho que le haya pasado una gran factura a la jugadora griega. Así por lo menos lo reflejó en el postpartido, dejando entrever que lo mismo está un tiempo fuera de las pistas.

"Quizás tenga que tomarme un descanso. Estoy sufriendo en la cancha pero no puedo tomar una decisión ahora. Mi mente no está clara. Siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, especialmente del lado psicológico"



"Quizá necesite tomarme un descanso. Estoy sufriendo en la pista, pero no puedo tomar una decisión ahora mismo. Mi mente no está clara y ahora mismo es difícil. Siempre intento mejorar, quizá necesite más tiempo para llegar donde quiero estar. Siento que estoy haciendo un gran esfuerzo, especialmente en el aspecto psicológico", anunciaba Maria Sakkari tras el partido.

La helena dio una imagen ciertamente preocupante al quedarse al borde del llanto duramente su presencia ante los medios. Sakkari tuvo que aguantarse a as lágrimas tras verse muy afectada por la derrota.

La marihuana, presente

Otro de los elementos característicos a los que se refirió Sakkari a la conclusión del partido fue la presencia de un intenso olor a marihuana. La jugadora, que aseguró que no le afectó, si dejó claro que fue un elemento más presente en las pistas durante su encuentro.

"Sí, era cannabis. No me afectó el olor. de ninguna forma. Fue solo un comentario que no tiene nada que ver con el partido. También lo olí en el entrenamiento ayer, pero es irrelevante. No podemos controlarlo, es un parque que hay al lado y la gente puede hacer lo que quiera. No lo piernas, solo te importa ganar el partido y no lo prestas mucha atención", señaló en la rueda de prensa posterior al partido.

Algo que certificó su rival poco después ante los medios. "En 2021 jugué en esa pista con Svitolina y ya olía, lo que pasa es que no me afectó de manera negativa", recalcó Masarova.

