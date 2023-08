Naomi Osaka reconoce su batalla contra la depresión: "No sabía lo que era la salud mental"

Naomi Osaka es una de esas tenistas que lo ha conseguido prácticamente todo. Ganadora de cuatro Grand Slams, dos Open de Australia y dos US Open, y antigua número uno del mundo, la japonesa sufrió un durísimo momento en Roland Garros hace un par de años, viéndose obligada a una retirada inmediata fruto de la presión mediática.

Un episodio que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. A través de su intervención en el pódcast Mountaintop Conversations, la nipona ha hablado abiertamente de cómo le afectó la presión a su salud mental. Toda la presión y las expectativas generadas a su alrededor hicieron que Osaka acabase sufriendo depresión.

"Me pasó por primera vez cuando gané Indian Wells en 2018. Pero me volvió a suceder cuando gané en 2020 el US Open y también cuando gané Pekín. Recuerdo que estaba en China y solamente quería irme, no paraba de llorar en la pista", relata la jugadora sobre aquellos duros momentos. "Llegó 2021 y gané el Open de Australia y otra vez. Me di cuenta de que necesitaba hacer algo, porque no quería vivir así", añade sobre cómo fue gestándose todo.

Sin embargo, el momento más crítico se produjo en Roland Garros 2021. En aquel momento, la jugadora abandonó el torneo y fue multada por la organización por negarse a dar una rueda de prensa frente a los periodistas. Una presión constante le hizo apartarse por completo y tratar de buscar una solución.

"Poco a poco y a medida que empecé a ser más conocida ha habido gente que siento que su energía es de explotar. Así que sentí que me cerraba más y que mi carácter cambiaba, y eso no me gustó nada. Así que en ese momento pensaba 'necesito tomarme un descanso, pero no puedo tomármelo porque entonces me multarán'. Pero entonces pensé que prefería la multa a pasar por eso con mi energía", explica en el pódcast sobre cómo se sentía.

Naomi Osaka, durante un partido. REUTERS

Todo explotó en Roland Garros y Osaka se vio obligada a tomarse un respiro de manera obligada. Una situación completamente nueva para ella, ya que reconoce durante la conversación que nunca había escuchado hablar sobre la salud mental en aquel entonces.

"Yo no sabía lo que era la salud mental. Cuando creces nadie habla de eso y honestamente creo que la primera vez que escuché sobre la salud mental fue cuanto me retiré de Roland Garros. No es que haya tenido una infancia oscura ni nada por el estilo, es sólo que todo en mi vida estaba muy centrado en el tenis", añade.

Vuelta al circuito

Naomi Osaka ya está preparándose para volver a las pistas en 2024. La tenista nipona ha sido recientemente madre y decidió para su carrera deportiva para pasar junto a su hijo los primeros meses de vida. Una apuesta total por la maternidad de la jugadora, a la que no le ha importado renunciar a su vida deportiva para poner por delante a la familiar.

De hecho, Naomi Osaka ya tiene su primer objetivo en mente y no es otro que buscar la tercera corona en el Open de Australia. La japonesa ha ganado allí en dos ocasiones y está centrada en regresar por todo lo alto.

