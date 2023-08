El arbitraje español hace autocrítica y anuncia novedades para la próxima temporada

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, fue el encargado de llevar las riendas de una presentación de la Federación en la Federación Asturiana de Fútbol para presentar la próxima temporada. En ella, el dirigente ha sido claro, realizando autocrítica sobre el estamento, y ha dado a conocer las nuevas novedades que estarán presentes.

Acompañado del director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y del miembro del Comité Técnico Alberto Undiano Mallenco, Medina Cantalejo ha participado en la sede de la Federación Asturiana de Fútbol en la habitual reunión previa al inicio de la temporada con los árbitros de Primera y Segunda División.

Medina Cantalejo se mostró analítico y aseguró que "la pasada temporada es francamente mejorable en cuanto al colectivo arbitral se refiere". No obstante, el presidente del Comité Técnico de Árbitros quiso insistir en que se han de hacer "críticas respetuosas" y que "se entiendan los errores arbitrales, como se hace con los de cualquier deportista".

Por otro lado, se mostró muy contento por el alto nivel del arbitraje español en Europa en comparación a otros países. Esto se debe a que hubo alto número de ellos en partidos internacionales, ya que "fueron 25 y otros 25 hubo árbitros en el VAR, unas cifras muy superiores a las de los colegiados de Inglaterra, Alemania, Italia o Francia".

También se anunció que se mantendrán una serie de reuniones en la sede de la Real Federación Española de Fútbol a principios de septiembre, los días 8 y 9. Todas ellas contarán con la presencia de árbitros y entrenadores.

Algunas modificaciones

El arbitraje español recibirá ciertos cambios a partir de la próxima temporada. Según se anunció en la rueda de prensa, una de las modificaciones será la de "no sancionar con tarjeta aquellas manos en el área que bloqueen disparos que no supongan expulsión u ocasión manifiesta de gol" así como no señalar penalti en "contactos de baja intensidad" o "hacer lo posible por maximizar el tiempo de juego de cada partido". Entre los criterios a mejorar en la aplicación del reglamente, Medina Cantalejo apuntó especialmente "las manos y las ocasiones manifiestas de gol".

Aparte de ello, en las reuniones con los árbitros de Primera y Segunda División se apostó por mantener alguno de los rasgos más característicos de esta temporada como "mantener el rigor sancionador en las acciones que pongan en peligro la integridad física de los jugadores".

