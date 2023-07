Rublev - Djokovic: Horario y dónde ver el partido de tenis de Wimbledon 2023

Novak Djokovic disputa este martes 11 de julio al partido de cuartos de final de Wimbledon. El tenista serbio se ve las caras con Andrey Rublev en el All England Club, no antes de las 15:45 hora peninsular española.

'Nole' llega al encuentro después de meterse en los cuartos en un partido que comenzó el domingo y acabó el lunes. Su duelo número 100 en Wimbledon acabó con victoria por 7-6, 7-6, 5-7 y 6-4. Y así el serbio encadena 32 triunfos consecutivos en el Grand Slam inglés.

No fue un encuentro plácido para Djokovic y así lo manifestó el número 2 del ranking de la ATP en un arranque de sinceridad: "No recuerdo la última vez que me sentí tan miserable al resto. No ha sido un partido en el que haya disfrutado mucho, la verdad". Aunque después destacó lo bien que se siente con la central: "Siento que tengo una gran conexión con esta pista. Estoy cada vez más cómodo y con más posibilidades de ganar aquí".

Novak Djokovic quiere seguir adelante. Pretende llegar a la final y ganarla para empatar con Roger Federer con ocho títulos en Wimbledon y también para igualar la marca histórica de 24 majors conquistados de Margaret Court. Por el momento, primero debe superar a Andrey Rublev en cuartos.

Andrey Rublev, el rival de Novak Djokovic

Andrey Rublev vino al mundo en Rusia hace ya 25 años (en octubre cumple 26). El moscovita sabe lo que es ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, en la modalidad de dobles mixtos durante Tokio 2020. También ha conquistado el Masters 1000 de Montecarlo este año, aunque su mejor resultado en Wimbledon son estos cuartos de final.

Andrey Rublev, en Wimbledon 2023 Reuters

En su camino a cuartos, Rublev se ha impuesto a Purcell (6-3, 7-5 y 6-4), con Karatsev (6-7, 6-3, 6-4 y 7-5), con Goffin (6-3, 6-7, 7-6 y 6-2) y con Bublik (7-5, 6-3, 6-7, 6-7 y 6-4). Aunque es en el duelo por las semifinales en el que se enfrentará al reto más difícil: superar a Djokovic en hierba.

Rublev y 'Nole' se han visto las caras en cuatro ocasiones anteriormente, la última en el Abierto de Australia de este 2023, y en tres de ellas la victoria fue para el serbio. Sobre él ha dicho lo siguiente Djokovic: "Es diferente a Hurkacz, muy poderoso y muy rápido. No quiero hablar mucho de táctica, me la guardo para mí, pero tendré que estar preparado. Es un Top 10 desde hace mucho y busca su primera semifinal de un Grand Slam. Espero que no lo consiga".

¿Qué día es el partido? Horario y dónde ver el Andrey Rublev - Novak Djokovic de Wimbledon 2023

Andrey Rublev y Novak Djokovic se enfrentan este martes 11 de julio en los cuartos de final de Wimbledon. El encuentro se podrá seguir en televisión en España a través de Movistar Plus+, además del seguimiento que se hará de él en directo en EL ESPAÑOL.

El inicio del partido está programado para que comience no antes de las 15:45 horas (16:45 hora local) en la pista central del All England Club.

