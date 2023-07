Victoria Azarenka responde atónita a un periodista que la llama rusa en Wimbledon

Wimbledon dio inicio este lunes. Una de las primeras tenistas en conseguir el billete para la segunda ronda del Grand Slam inglés es Victoria Azarenka. La bielorrusa se impuso en su estreno a la china Yue Yuan por 6-4, 5-7 y 6-4. Sin embargo, lo más llamativo sucedió después, con la pregunta de un periodista.

Tras su victoria, un periodista preguntó a Azarenka por lo que significa Wimbledon para Rusia en términos culturales. La tenista no ocultó su perplejidad ante la cuestión y no dudó en responder lo siguiente: "Sabes que no soy de Rusia, ¿verdad?". Un momento de lo más incómodo.

El periodista, entonces, intentó reformular su pregunta, pero tampoco encontró respuesta en la bielorrusa. "Wimbledon es uno de los torneos más grandes, siempre lo ha sido y es uno de los más antiguos de la historia. Es icónico", empezó a decir Azarenka.

Victoria Azarenka, en Wimbledon 2023 Reuters

Sin embargo, continuó poniendo de relieve que ella no es rusa: "No sé cómo lo ven en Rusia. No soy de Rusia, así que no sé cómo se siente allí". Hay que recordar que Victoria Azarenka es natural de Minsk, la capital de Bielorrusia, donde nació el 31 de julio de 1989.

Adiós al veto

Wimbledon levantó el veto a los tenistas rusos y bielorrusos por la invasión de Rusia a Ucrania. Así, tenistas como Azarenka o Medvedev están presentes en Londres este año. Y Victoria confesó después de su triunfo sobre Yuan que se ha sentido muy bien con el público en su estreno.

[Las 10 claves de Wimbledon 2023: de la baja de Rafa Nadal a los retos de Alcaraz y Djokovic]

"Honestamente, fue muy agradable. La gente es muy amable. Siento que hay una parte en línea y está el aura, y personalmente, experimenté un trato muy bueno", señaló ante los medios de comunicación la exnúmero 1 del mundo.

Además, confesó que se ha sentido bien recibida: "Por supuesto, a veces suceden algunos incidentes (en otros eventos), pero sentí que fui muy bien recibido en todas partes. He recibido mucho apoyo en todas partes. Y realmente aprecio esa parte". "Hoy, escuchar a la gente decir: 'Vamos, Vika' y animarme también fue la razón por la que juego para dar un buen espectáculo. Eso se sintió genial", sentenció la tenista.

Los profesionales de la raqueta tanto de Rusia como de Bielorrusia pueden jugar en Wimbledon, pero con bandera neutral. Así como tampoco pueden recibir fondos estatales ni contar con el patrocinio de empresas de estas dos naciones.

Sigue los temas que te interesan