Carlos Alcaraz - Tsitsipas, sigue Roland Garros en directo

Después de su última victoria, 'Carlitos' fue preguntado si pensaba que ha ocupado el corazón de los franceses ante la ausencia de Rafa Nadal: "Bueno... quiero pensar que sí. Como ya dije, no sé si los espectadores o los fans de Rafa van conmigo".

"Simplemente sé y puedo sentir el cariño de la gente cada vez que me entreno, cada vez que saltó a la pista. No sé si ellos son fans de Nadal que han pasado a ser fans míos o no. Solo puedo decir que siento el cariño cada vez que entro a la pista", dijo Alcaraz.